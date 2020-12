El ocle de arribazón ve el futuro “muy negro”: “La última esperanza es la veda”

Los datos son elocuentes, aseguran los recolectores: desde que se permitió la recogida en alta mar, el arranque, el volumen de ocle en la costa ha ido a menos de manera progresiva, hasta dejarlo en casi anecdótico esta temporada. Del millón de kilos en seco de un año normal se pasará en este, “siendo muy optimistas”, a los 150.000 kilos. Por tanto, razonan, la única salida, en la que trabajan de la mano del Principado, es la veda al arranque en determinadas zonas. En fechas próximas, los biólogos de la administración regional estudiarán la situación sobre el terreno, como paso previo a una reunión que fije las nuevas condiciones.

Álvarez explica que “no se trata de extinguir a nadie, más bien de que no nos extingan a nosotros. Hay veintipico campos en Llanes y solo proponemos la veda de dos de ellos, los que más nos afectan desde nuestra experiencia a pie de playa, porque tampoco hemos hecho estudios. No estamos pidiendo a los de arranque que lo dejen, sino que trabajen lo mismo pero con una redistribución. Creo que lo que decimos es razonable. Tenemos esperanza porque con esta dirección de Pesca nos sentimos escuchados”. Se trata de salvar una actividad que supone un complemento, “y en algunos casos más que eso”, para unas ochenta familias llaniscas. “Aunque este año no llegamos ni a una veintena los que quedamos”, precisa el portavoz.