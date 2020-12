El lamento de los ganaderos de Sotres: “Si desaparecen los pastores, también lo hará el turismo”

Esta reflexión, con similares palabras, es la que hace Kaelia Cotera, de la ganadería Cambureru, de Sotres (Cabrales), en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días. Ella y la familia que ha formado son los últimos ganaderos de extensivo que quedan en la localidad dedicados a la producción de carne de tres especies: ovino, caprino y vacuno. Hay otro joven, pero solo con cabras. “Él y nosotros. Mudando a la majada de las Vegas en primavera, pero en Sotres. Y ya no queda más extensivo viviendo aquí todo el año”, explica. “Deberíamos plantearnos todos si queremos incentivar este tipo de ganadería en estas zonas y qué se puede hacer para que sigan existiendo pastores dentro de los Picos de Europa. Se está jugando con todo esto, con parte del sustento de mucha gente, con las consecuencias que todo esto va a tener si desaparece. Porque a la larga, el ecoturismo que llega aquí no vendrá más si se pierde la riqueza paisajística que se tiene. Y sucedería, que de una manera directa o indirecta, afectaría a otro tipo de sectores económicos vitales en el oriente. Con todo esto quiero decir que la Administración se ponga las pilas, porque se está perdiendo una cultura, una esencia, y está en riesgo más”, añade.

En el vídeo que circula por redes sociales esta ganadera de Sotres describe la situación con una claridad que hace imposible no comprenderla. Y con un sentimiento de amor a su entorno que emociona. Comienza planteando a quien la escuche si alguna vez se ha preguntado “todo lo que se está perdiendo de los pueblos” y rememora olores y sonidos en los que se encierra la esencia de un modo de vida. El ruido de los cencerros del ganado, el del correr del agua en los bebederos, el de las lecheras cuando se meten en las fuentes para lavarlas, la voz de los pastores cuando llaman al ganado, los carros por el camino, el “picar” de la guadaña, la risa de los niños corriendo libres por fuera, menciona, entre otros. O el aroma “de los garbanzos con carne curada que había en todas las casas”, el de la hierba recién segada, el del humo saliendo de las chimeneas cuando llega el mal tiempo o el del pan recién amasado, “que lo invade todo cuando se hace”.

“Desgraciadamente mucho de todo eso ya se ha perdido. Somos pocos los que ya mantenemos la ganadería en extensivo. Y si desapareciera, no solo perderíamos un olor, un sonido, una sensación. También miles de historias. Una cultura. Todo aquello que nos ha dado sustento durante siglos. Perderíamos alimentos sanos y de calidad y todos los derivados de la carne, leche, cuero y lana. La ganadería dejaría de fertilizar el suelo, disminuyendo la materia orgánica y no se esparcerían las semillas. Al carecer de pastos seminaturales, gran parte de las flores que tenemos desaparecerían. Y con ello, los insectos. Y los pájaros a los que atraen. En un territorio heterogéneo de bosques y prados habitan más especies. En uno de bosque y matorral continuado se incentiva el incremento del matorral, el aumento de la biomasa y, por tanto, el mayor riesgo de incendios forestales. Ovejas y cabras comen unos tres kilos de hierba seca al día o de matorral, contribuyendo a que eso no pase. Si desaparece la ganadería extensiva desaparece un ecosistema. Llevaría a la industrialización de este sector, lo que sería una catástrofe medioambiental. El extensivo es uno de los principales proveedores de servicios ambientales, de agua limpia, aire puro, un suelo fértil, biodiversidad. Desaparecerían hasta especies como el buitre. Incluso el lobo, cuya base de alimento ahora mismo es la ganadería doméstica”, relata.

Por todo ello, “esto tiene que cambiar”, asevera Kaelia Cotera. Porque, añade, “desgraciadamente, la ganadería en extensivo, aquí en los Picos de Europa, tiene fecha de caducidad”. Sostiene que, según datos recientes de evolución de censos ganaderos, “de aquí a diez años , lo más probable es que ya no exista alguna de las razas que tenemos o disminuyan muchísimo”. “Al menos en un sector concreto, que es el ovino y caprino, sí puede que lleguen a desaparecer en una década”, advierte.

El vídeo, explica a LA NUEVA ESPAÑA, lo grabó y difundió ante “los recientes artículos que hablan de que el lobo es una especie en peligro de extinción mientras señalan con el dedo a los ganaderos en extensivo”. “En las redes sociales nos hacen quedar como criminales y quieren hacen creer que nuestra actividad es prescindible. En los años que llevo, he visto cómo la gente pierde la ilusión y lo abandona todo. Y otros que sufren y siguen luchando sin un arropo de nadie. Mientras que la Administración sabe que esto se termina. Que las ovejas y cabras en los Picos de Europa tienen fecha de caducidad y lo poco que quede será en intensivo”, señala.

La grabación dura poco más de ocho minutos. Ese breve espacio de tiempo contiene el clamor de quienes mantienen una tradición de siglos. Resume el futuro que quieren evitar los pastores de los Picos de Europa. Porque, “en el momento en que se pierda todo y desaparezcan los rebaños de ovejas y cabras, se terminará una historia, una riqueza cultural tremenda que nadie ha sabido aprovechar”.