La cofradía llanisca pide faenar sábado y domingo si el tiempo lo impide por semana

El patrón mayor, Ángel Batalla, advierte de que el cambio no tendría por qué ser vinculante: “Hay polémica alrededor de esta propuesta, algunos quieren que se deje salir en fin de semana y otros se conforman con salir cuando el tiempo les deja. Nadie se opone a que se queden en el puerto, pero nadie debería oponerse tampoco a que quienes necesiten salir a faenar, lo hagan. Hay quien no puede permitirse estar amarrado dos o tres días porque el temporal le impide trabajar y sería conveniente revisar la norma y establecer que se pueda recuperar la faena el fin de semana, algo que vemos normal y que se reduce a los meses de diciembre, enero y febrero”, dice.

Sin embargo, este año “el temporal se adelantó y desde septiembre hemos tenido mucho tiempo con mala mar”, con lo que han tenido que amarrar la flota en demasiadas ocasiones, perdiendo días de pesca sin poder recuperarlos. Algunos, sin embargo, salieron a faenar “por necesidad” en días en los que la seguridad no estaba del todo garantizada.

De hecho, en una de esas ocasiones, hace algún tiempo, los pescadores llaniscos mostraban a través de un vídeo en redes sociales cómo un pesquero se batía con olas de varios metros para poder llegar a amarrar a puerto: “¿De verdad tienes que arriesgar la vida para poder sacar el jornal del mes?”, se preguntaban entonces. “A veces hay días entre semana malísimos y hemos tenido fines de semana buenísimos que no hemos podido salir a faenar”, lamenta el pescador.

Si a este problema suman la bajada de los precios de cara a la Navidad, el balance del año no está resultando muy positivo. “El precio está bajando, el viernes pasado se pagó la lubina a 26 euros, y ayer estaba entre los 22 y 23. Y es normal teniendo en cuenta la situación de las familias, que no tienen tanto poder adquisitivo o temen el futuro, además del contexto al que se enfrenta el sector de la hostelería. No hay movimiento y eso lo pagamos todos”, asume.