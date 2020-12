El Principado dialogará con los alcaldes para matizar el plan rector de los Picos

“Es evidente que hay un clamor en la calle y tenemos que escucharlo y darle alternativas”. El alcalde de Cabrales, José Sánchez, resumía así las conclusiones de la reunión que ayer mantuvieron él y el resto de alcaldes con el consejero Alejandro Calvo, y del director general de Medio Natural y Planificación Rural, David Villar. “La travesera es una de esas problemáticas, pero no es la única, hay más”, reconocía el Alcalde.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, que votó en contra del documento, celebró la propuesta de diálogo y advirtió, igual que ha hecho desde el principio, que su lucha va encaminada únicamente a la defensa de los intereses de los vecinos del municipio.

“El PRUG está informado de forma favorable, pero no aprobado totalmente, por eso se ha generado este espacio para coordinar las propuestas” de los actores implicados, aplaude el regidor. Será el momento, pues, de “hablar de los cambios sustanciales que se recogen en el documento contra los que no pudimos alegar y que nos han impuesto ahora”, abunda. Se refiere, entre otros, a la imposiblidad de construir un tren cremallera a los Lagos de Covadonga o a la negativa de celebrar la actividad deportiva de La Travesera. “Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero por encima de cualquier otra cosa están los vecinos”, sentenció el regidor. Las reuniones comenzarán “en las próximas semanas” según los cálculos del alcalde de Cabrales. “Nos han pedido que hagamos un resumen de nuestras consideraciones para buscar la posibilidad de hacer una mejor redacción del texto”, anunció Sánchez, “el PRUG no se va a cambiar, pero si habrá posibilidad de matizarlo” para tal vez cambiar el espíritu que ahora se interpreta en depende de qué artículos. “Celebramos que el Gobierno haya recogido el guante que planteamos, siempre abogamos por el diálogo, no votamos en contra del PRUG porque creemos que es hora de tener unas normas, pero es cierto que hay cosas que deben ser redactadas de otro modo”, reconoce el regidor.

La solución, sin embargo, no será sencilla porque “cada uno tenemos una postura distinta e interpretamos el PRUG de una u otra forma en función de nuestros intereses”, resume el primer edil. Que asume también que “de los 37 votos del Patronato 27 fueron a favor” lo que es sintomático, a su entender, de la necesidad de aplicar el documento.

El encuentro que ayer mantuvieron los gestores públicos fue previo a la reunión del patronato del Parque Nacional de Picos de Europa, que se celebrará esta tarde de forma telemática.