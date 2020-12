La prohibición de usar linternas de gran alcance en los Picos enerva a los pastores

Así lo denuncia parte del colectivo ganadero, que ha alegado contra el plan rector que regirá la gestión del espacio protegido a partir del próximo 2021. En concreto, el artículo 35.1 del documento, el referente a la protección de la atmósfera, precisa que, “en particular, está prohibida la utilización de luminarias portátiles de flujo luminoso superior a 200 lúmenes, salvo por razones de gestión o emergencias o salvo las inherentes a las actividades compatibles en función de su régimen específico”. Lo núcleos urbanos y las zonas de uso especial quedan exentas de las restricciones descritas en este párrafo, pero teniendo en cuenta que en las majadas no hay luz eléctrica, explican los pastores, “esto significa que las linternas de gran alcance para buscar animales, recoger el ganado o trabajar” no estarán permitidas.

El texto refiere además que, en términos generales, se considerará incompatible con el espacio protegido “la emisión de destellos luminosos y ruidos mediante cualquier medio, incluidos megáfonos, apartados de radio o de reproducción de sonido, bocinas, silbatos, etcétera, que puedan perturbar la tranquilidad del medio, salvo en caso de emergencia o seguridad de las personas en actividades organizadas de prevención de accidentes o rescate”. A juicio de los ganaderos esto implica que en el caso de un ataque del lobo, por ejemplo, el pastor no podrá prevenir a su rebaño “ni haciendo ruido”.

En la respuesta que los pastores han recibido a sus alegaciones, se les contesta incluso que “la recogida del ganado debe hacerse con luz natural, salvo emergencias”. “Trabajamos en las majadas, fuera del núcleo rural, y ahí no hay luz”, se lamentan algunos ganaderos que no dan crédito a las nuevas restricciones que se plantean en el espacio protegido.

Inciden en que “siempre se han utilizado bombonas con destellos o petardos cuando sabemos que el lobo está entre los rebaños”. “No se usa pirotecnia para ir de fiesta, se usa por necesidad y debería reconocerse como emergencia y en casos puntuales”, concluyen algunos de los afectados.