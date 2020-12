“Brus”, un husky influencer y solidario

“Abrí el perfil porque en mi cuenta personal de Instagram tenía todo fotos de él y a veces me daban ‘me gusta’ cuentas de huskys, y dije, va pues voy a probar a hacer una propia de ‘Brus’, pues era una forma de tener sus imágenes ordenadas, con fecha, de recuerdo. Empecé poco a poco y aprendí mucho sobre, por ejemplo, la alimentación que es adecuada para él. Me gustan los perros de siempre y es que, encima, no hay un husky como él. No vi ninguno así de guapo”, explica con una sonrisa la dueña, de Cangas de Onís y estudiante de Magisterio en Oviedo.

Ahora bien, más allá de su belleza, “Brus” utiliza su fama para apoyar campañas enfocadas a una buena causa. El perro dispone de dorsal, el número 2628, para la “San Silvestre” solidaria y virtual de Cangas de Onís, así como su propietaria, que también participa en un evento que este año recauda fondos para la investigación del Sarcoma de Erwing y que ha levantado una enorme expectación en la zona, y también fuera de la comarca suroriental, con cerca de 4.000 inscritos hasta la fecha.

Asimismo, ambos respaldan la elaboración de calendarios solidarios cuyas ventas van destinadas a la protectora Huellas del Sella y a otra entidad de este tipo. Ayuda a la difusión de todas estas causas el hecho de que el perfil de “Brus” tengan miles de seguidores, casi 14.000 logrados en no demasiado tiempo, ya que lo abrió a principios de 2019. “La verdad que hay mucho trabajo detrás: las fotos, crear contenido que llame la atención, edición de imágenes... Pasas muchas horas, pero, al final, merece la pena”, asegura.

Sobre la historia de su perro, cuenta llegó a ella cuando tenía dos meses y medio y cree que “su origen es de Extremadura”. Fue un regalo, “porque no lo querían al ser husky de pelo largo”. “En su entorno, en la nieve, ahí disfruta el doble. No para, parece un lobín. Además, es súper obediente”, explica. “Mi madre, Saura, es un pilar fundamental y también mi tía, Clemen, que son las que me lo cuidan cuando estoy en Oviedo estudiando”, añade la joven canguesa, aunque con raíces ponguetas.

“No son juguetes”

Lanza, además, un mensaje a quien quiera escucharla: “En Navidades se multiplica la compra de animales. Hay perreras desbordadas que buscan hogares. No estoy en contra de la compra, pero sí del abandono. Si quieren una mascota que se informen y piensen que es para toda la vida, que les van a ver jugar y a la vez envejecer, y que jamás bajo ninguna circunstancia se puede llegar al abandono. Por favor, responsabilidad, amor y lealtad. Yo no dejaría a ‘Brus’ por nada del mundo, a día de hoy es lo más bonito y la alegría de mis días. Las mascotas no son juguetes”.