La cifra de familias vulnerables se triplica en Ribadesella, con 124 que reciben ayuda

Fue esa radiografía social la que impulsó en el concejo riosellano “una unidad de acción” que componen el Ayuntamiento, Cruz Roja y Cáritas Ribadesella. “Habitualmente se atendía algún caso esporádico de entrega de alimentos, pero este año, desde el principio, ha sido una situación complicada”, lamenta.

El departamento municipal de servicios sociales ha elaborado un listado “donde se valoran las necesidades de cada familia” y a partir de ahí ha comenzado la cadena de solidaridad “intentando atender todas las necesidades planteadas”, explica. La despensa de los alimentos está en las dependencias de la Asamblea local de Cruz Roja y “ahí se elaboran los lotes pertinentes de acuerdo con cada unidad familiar”. En la primera ola de la pandemia, durante el confinamiento, “les llevamos a casa la comida, pero ahora son ellos quienes vienen a recogerla”.

Las familias vulnerables “no responden a un perfil social bajo, son personas normales, de clase media, que han visto mermados sus ingresos sencillamente porque no pudieron trabajar debido a la actual situación sanitaria”, reconoce Barrero. Hubo afectados que “llamaron para decir que no tenían dinero ni alimentos porque el efectivo se les había acabado y el ingreso por los Ertes laborales al que estaban sometidos no lo habían cobrado”, detalla.

El verano permitió “coger aire en algunos casos, con la activación del turismo”, pero según reconoce Barrero, “los meses de invierno han vuelto a ser duros y la tendencia vuelve a ser al alza”. En Ribadesella “hay muchas necesidades y son momentos muy delicados” con lo que la ayuda sigue siendo necesaria. “La incidencia del covid ha descendido, pero la estructura social de nuestro concejo no se ha recuperado aún y tardará en hacerlo, según parece”, lamenta. Por eso, subraya, “necesitamos colaboración, donaciones”, solicita. Y aunque habla fundamentalmente de alimentos, también se refiere a productos de higiene y a juguetes.

Campaña en marcha

Porque la Asamblea local de Cruz Roja ha iniciado su habitual campaña de juguetes. “A todos los niños ha de llegarles un regalo, no podemos permitir que eso no suceda”, reivindica. Por el momento, agradece, “hemos recibido dos grandes lotes de dos tiendas de Ribadesella que siempre colaboran con nosotros, el bazar Da y la juguetería La Jirafa. También tenemos voluntarios que se acercan a entregar sus regalos” con el fin de contribuir a llenar de magia los hogares en los que los más pequeños siguen creyendo en los Reyes Magos. Las dependencias siguen abiertas para recibir presentes.