De majada de pastores a belén de Asiegu

En Asiegu las cosas se hacen bien, o no se hacen. Y, a menudo, van todos a una. Cuando el pasado lunes Niembro planteó la idea, el martes ya había veinte vecinos apoyándola para conseguir el mejor resultado. Es cuestión de echarle horas y paciencia. Porque no hay un solo detalle que no se reproduzca. Las piedras de las cabañas, colocadas una a una; las tejas, minuciosamente incrustadas una por otra; los corredores de madera, perfectamente alineados; los muros, marcando límites perfectamente erigidos, ovejas, pastores, árboles, camperas… En total, narra el vecino Javier Niembro, “siete conjuntos de cabañas que sacamos de un modelo digital del terreno para hacer el relieve y ajustarnos a la realidad”.

Y tanto se ajusta que, tal como contaban la nieta y biznieta de Francisco “El Escribanu”, la cabaña que éste levantó en Tebrandi conserva en la maqueta todos los pequeños detalles. Como el que “El Escribanu” tuvo con su esposa, Carolina, al dedicarle la edificación labrando su nombre en la piedra que se sitúa sobre el dintel de la puerta. Era 1918 y fue “una demostración de amor” y una de las “historias del puertu”.

Y, ¿por qué Tebrandi? “Porque queríamos hacer un belén ambientado en Asiegu y su entorno, y allí tenemos un conjunto arquitectónico precioso”, defiende. Cuando la Navidad pase, quedará una maqueta y será “como haber bajado la majada al pueblo”. Una forma más de no olvidarse del pasado, de “reivindicar una parte de nuestro patrimonio” que se levantó mirando al Picu Tiedu.

Y cuando las fiestas pasen, también quedará otro recuerdo en Asiegu. La placa que ayer se descubrió junto a la marquesina para recordar a Alberto Rodríguez, “el de Clementina” que falleció a finales del pasado verano. Él, cuenta Niembro, era “ya el único que quedaba de aquel grupo de hombres que iba a la marquesina cada día”. Alberto seguía “recibiendo a los turistas, era una especie de recepcionista del pueblo, un hombre popular que daba cháchara y cantaba asturianadas a quien fuera”, narra. Ahora, “se echa en falta cuando no lo ves allí”. Hace 25 años, en la marquesina no se cabía. “Pero fueron muriendo todos, Alberto “el de Clementina” fue el último”.