Cangas de Onís iniciará 2021 sin deuda y prevé poder ampliar el apoyo a familias y negocios

“De no haber sido por aquel trabajo, que se inició reduciendo al 50 por ciento el sueldo de los cargos políticos, no hubiéramos podido poner en marcha este año bonificaciones para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria, no podríamos haber dejado de ingresarlos más de 120.000 euros tal como se ha hecho para beneficiar de autónomos y empresarios, ni tampoco podríamos pensar en ampliar el paquete de medidas paliativas para los sectores más perjudicados y familias más vulnerables”, abunda González. Del mismo modo, destaca, “de no haber tenido unas arcas con buena salud no podríamos haber invertido 100.000 euros en gastos de prevención y actuaciones diversas para evitar la propagación del covid-19”.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís “tiene ahora un pulmón de corredor de montaña, de Travesera, y el último trimestre de 2020 ha arrojado unos datos que dicen que tenemos una capacidad financiera de 350.000 euros”, adelanta el Alcalde. La partida pasará a formar parte del remanente de tesorería y podrá utilizarse como inversión en 2021 en lo que será “uno de los presupuestos más sensibles con la población vulnerable de los últimos años”.

Según avanza el regidor “no escatimaremos en bonificaciones y ayudas, pero tampoco en ampliar la cuantía dirigida a los servicios sociales que el Ayuntamiento de Cangas de Onís aporta a la Mancomunidad pequeña que forma con los municipios de Parres y Amieva”. La incorporación a las cuentas del remanente de tesorería, aún sin calcular, “servirá para activar la obra pública en Cangas de Onís, para impulsar la economía local y, con ella, las empresas de construcción de la zona y sus trabajadores”, adelanta González.

Entre otras cosas, “vamos a dar prioridad de la calzada de Ponga” en lo que será la última fase de remodelación de esta zona de la ciudad. “Era una deuda histórica con los vecinos y quedará saldada”, tras una actuación que dejará, además, 50 plazas de aparcamiento.

Zona rural

La zona rural será también protagonista en las futuras cuentas del Ayuntamiento de Cangas de Onís, asevera el alcalde, que prevé distintas actuaciones para mejorar la accesibilidad de los pueblos, sustituyendo la tierra de los caminos por aglomerados en un plan municipal que espera poder desarrollar en más de 20 localidades.

El saneamiento de Mestas, “la villa rural más grande del municipio, será una de las prioridades a desarrollar de forma conjunta con el Gobierno autonómico”. El Alcalde espera que los trabajos puedan acometerse el próximo año si no se produce ningún inconveniente en la planificación.