"Esto no es vida": un pastor que llegó a dormir con sus ovejas para evitar los daños del lobo tira la toalla

Son los últimos datos aportados por la asociación de ganaderos GANAGRI y están basados en las licencias de pastos solicitadas al Ayuntamiento peñamellerano. “La drástica desaparición se debe a los ataques del lobo sufridos en la zona durante varios años consecutivos, obligando al ganadero que subía el mayor número de animales haya malvendido su rebaño”, lamentan desde el colectivo. Ese ganadero es Sánchez: “Hace un año ahora que decidí quitarlo porque no es vida”. Desde que se fue, ya no queda allí reciella.

Sánchez pasó dos años “durmiendo cada noche con el rebaño en una cabaña de Nedrina”. Llegó a tener 153 ovejas después de “mucho trabajo y esfuerzo” pero, al final, acabó por vender. Daba igual dormir en el puerto, “yo vi cómo las mataba por el día, sobre todo en días de niebla, pero también en algún día de sol”, recuerda. Al final, mermó el rebaño hasta las 72 y “las vendí de aburrimiento”. Se quedó con nueve ejemplares porque a los pastores les gusta el ganado, “pero no pa dar de comer a lobos”.

Agustín va a quedarse con cuatro animales “por tener algún cabritu”, pero este año ha sido el último como pastor de ganado menor. “Entre chicu y grande me mató 14 este año. La última vez que las atacó lo vi hacerlo, eran las seis de la tarde un poco más debajo de Nedrina, cerca de Robriguero”, recuerda. Si seguimos así, la ganadería “va de viaje”, subraya. Porque “no es que no haya relevo generacional, es que no hay quien quiera arrimar acá. Y vale más”, dice resignado.

La vida no era así hace un lustro. “Esto empezó aquí a notarse desde hace tres o cuatro años, y saben perfectamente que los lobos andan por ahí porque los tienen controlados, pero no hacen nada”, reprocha Agustín.

Ángel no recuerda más vida que la de pastor, “siempre estuvimos en Nedrina desde la primavera hasta los Santos, en noviembre. Luego bajábamos con ellas a Valdanza y, más tarde, a los pastos bajos. El último año que estuve allí con ellas tuve que bajar antes de Santiago, el 25 de julio, si echo allí más días me come el rebaño entero. No volví a subir”, relata en una mezcla de resignación y enfado. “De todas formas –continúa- lo mismo da ya arriba que abajo, que ya mata igual en todas partes. Si no lo controlan, va a haber problemas”, advierte.

El futuro “no lo veo porque el lobo acaba con todo, este año en Nedrina mató entre 10 y 15 potros tranquilamente, y también algún jato (ternero), aquí, al paso que vamos, no se va a poder echar nada al puerto”, advierte. Porque “hacer guardias por las noches tampoco vale de nada, y a mí me mató animales entre las tres de la tarde y las ocho de la noche, cualquier momento es ya factible para él”. Y el problema, cuenta, “no es que tenga que vender el rebaño, es que allí ya no queda reciella y se está llenando todo de maleza. Las ovejas y las cabras, sobre todo estas últimas, son las que ‘caltienen’ aquello sin bardas ni espinos, pero ahora cada vez son más pequeñas las camperas y acabarán por desaparecer”, lamenta.

Los datos que se registraron en Nedrina, que forma parte del Parque Nacional, “nunca fueron comunicados a la guardería y por lo tanto no figuran en las estadísticas de muertes por lobo en el espacio protegido de los Picos de Europa”, subrayan desde GANAGRI.

El colectivo ganadero afea que durante la visita de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se “vendieron historias fantásticas del plan lobo de Asturias y del comité científico” para avalar la protección del cánido. Pero esos datos, dicen, “no son objetivos y no se entiende su pretensión para catalogar al lobo como especie silvestre en régimen de protección especial”. De hecho, “hay datos empíricos del aumento de su población e incluso el dictamen científico habla de que no se pueden considerar vulnerables. Es necesario una aclaración seria porque de otra forma entendemos que esas pretensiones obedecen a intereses oscuros y sin rigor alguno”, exigen.

Según indican desde GANAGRI, “todos los científicos coinciden en que el lobo está en expansión en toda Europa” pero “apreciamos cómo desde los colectivos ecologistas se apoderan del discurso de que la caza de lobo es ilegal, que no sucede en toda Europa y es un falsedad absoluta”.

Sólo en el oriente de Asturias, lamentan, “se ha eliminado a 4.500 ovejas y cabras de pastar en los montes en el último quinquenio, los daños tangibles son un número de cifras abultado pero el daño es mucho mayor ya que tambalea los cimientos del mantenimiento de los prados tal y como los conocemos y que forma un hábitat a proteger”. Tanto es así que “el abandono de las prácticas de gestión tradicionales ha causado ya una gran pérdida de biodiversidad”. Sin embargo, reprochan, “esto no se valora en el informe para incluir al lobo como especie protegida, aunque sí dicen que es parte fundamental del funcionamiento de los ecosistemas”. Para GANAGRI el cánido es “la máquina de exterminar el método tradicional de ganadería extensiva desde tiempos ancestrales”

La argumentación de ese comité científico es “subjetiva” y atenta contra “una forma sostenible de trabajo” que además contribuye a fijar población. Incluir al lobo entre las especies protegidas “implica que exista un seguimiento específico con el fin de realizar una evaluación periódica de su estado de conservación” o lo que es lo mismo, “pagar a unos tipos para que vigilen al lobo y que así ellos puedan comer”.