Vecinos, alcaldes, empresarios, montañeros y deportistas se han conjurado para intentar que la Travesera Integral de los Picos de Europa, la prueba deportiva más popular de cuantas se venían celebrando hasta ahora en el interior del parque nacional, siga adelante. Pero su continuidad está en riesgo, porque el plan rector de uso y gestión (PRUG) de los Picos de Europa la prohibe taxativamente, pues no se permiten las competiciones nocturnas. Algunos afectados ya han anunciado que darán la batalla y que no cejarán hasta que los gobiernos autonómicos de Cantabria, Asturias y Castilla y León, que tienen las competencias exclusivas sobre el parque nacional, rectifiquen.

Hay que recorrer 74 kilómetros, sobrevivir a 6.560 metros de desnivel positivo, y todo con un máximo de 21 horas para completar ese recorrido por los tres macizos de los Picos de Europa. Los 450 corredores, que salen desde El Repelao en la medianoche y llegan a Arenas de Cabrales al día siguiente, atraviesan la línea de meta “destrozados”, pero con una satisfacción que “sólo experimenta quien ama la montaña, quien la entiende”.

Porque, en realidad, no existe el carácter competitivo, “aquí lo que realmente importa es participar, vivirlo”. Esa es la esencia de la Travesera Integral de los Picos de Europa que no tiene cabida en el futuro plan de uso que los responsables del espacio protegido tramitan para su aprobación definitiva, en teoría, en 2021.

Una odisea que engancha a corredores, a aficionados a la montaña y a todos los que saben apreciar el esfuerzo y las altas capacidades que puede alcanzar el ser humano. “Tal vez treinta o cuarenta corredores vengan a competir por su alto nivel deportivo, pero el resto viene a disfrutar”, resalta José María de Saracho, presidente del grupo de montaña Ensidesa de Gijón, organizador de la prueba junto con la Federación de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA).

La Travesera ni tan siquiera tiene ánimo de lucro. Los participantes que logran colocarse en la línea de salida –hasta ahora había que hacer un sorteo porque las preinscripciones duplicaban la cifra permitida para correr en el interior del espacio protegido– pagan un precio que la organización reinvierte en avituallamientos y controles sanitarios. “Ponemos una serie de medios humanos importantísimos” que alcanzan los 250 voluntarios. Y también hay que sortearlos porque la cifra de quienes quieren ayudar supera con mucho a la máxima permitida por el Parque Nacional.

Pero lo más “bonito” del encuentro es sentir “el calor de los vecinos y de los aficionados que se acercan para ayudar y para apoyar a los corredores”. Esa, asegura De Saracho, “es la parte más entrañable, sentir el aliento de quien te va a empujar para que no decaigas, por muy cansado que vayas” mientras suben de El Repelao a los Lagos, de noche; mientras atraviesan el Collado de La Fragua; la zona de los Mesones; Caín; la Canal de Dobresengos; las inmediaciones del Urriellu al amanecer; la canal de Jidiellu; Collada Bonita o Portudera… Y así, un sinfín de lugares “que merecen la pena”, tanto como para dedicar seis meses a su organización.

Cuenta De Saracho que todo empezó en el año 2004. Un puñado de montañeros había hecho cumbre en las cimas más elevadas de los Picos de Europa: Peñasanta, Torrecerredo y Morra de los Lechugales. Tardaron 22 horas, sin parar. Y concluyeron que aquella experiencia debería expandirse. Diseñaron una carrera, eliminaron la ascensión a las cimas, pero mantuvieron la esencia que aportaba al ser humano recorrer los imponentes tres macizos de los Picos de Europa.

La primera edición, con salida en la Vega de Enol a las 3 de la madrugada, se celebró el 3 de julio de 2004. Participaron 60 corredores. Tenían 20 horas para recorrer 47 kilómetros que acumulaban 10.000 metros de desnivel. Sólo 28 deportistas llegaron a la meta, entonces ubicada en Sotres.

Éxito evidente

El mismo trazado se mantuvo durante cinco años y llegaron a participar 150 deportistas. El éxito era evidente y hasta Sotres se quedó pequeño. No sólo había aumentado el número de corredores, también lo hacía de forma proporcional el de aficionados y curiosos. No había espacio físico ni servicios óptimos, así que en 2009 se fijó la meta en Arenas de Cabrales. Había ya 200 participantes en la línea de salida. Al año siguiente, en 2010, “en vista del crecimiento de la prueba y de múltiples problemas de logística” la salida de los corredores quedó fijada fuera del espacio protegido, en El Repelao, en Covadonga. Además, el horario se adelantó a las 00.00 horas y el tiempo máximo de la prueba se fijó en 22 horas.

También ese año 2010, por primera vez, se limitó a 200 el número de participantes. Menos de la mitad alcanzaron la meta. Desde ese 2010 hasta 2019 hubo modificaciones para cumplir de forma escrupulosa con las normas del parque nacional de los Picos de Europa: se cambió la fecha (a junio por haber más luz); se recortó el tiempo máximo en permanencia de carrera; se pudo ampliar el número de participantes a 450...

Pero el plan rector que ahora se propone no permite carreras de noche, “y no podemos acortar el tiempo de carrera porque perdería la esencia y casi nadie podría participar en ella, sólo los que compiten, y esa no es la finalidad de la Travesera”. Una prueba que nació hace 17 años, con la idea de que todos tuvieran la oportunidad de sentir eso que te da el corazón de los Picos de Europa y que “sólo percibe quien lo conoce”.