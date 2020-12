Unos 1.200 vecinos de Posada se quedaron el día de Nochebuena sin servicio de agua corriente. La alcaldesa, Mónica Salas, “moverá lo que haga falta” para que desde el Ayuntamiento “resuelva de una vez por todas este problema”.

Según explica, tras conversaciones con la empresa encargada de la gestión del agua, Asturagua, supo que “existe desde hace tiempo una fuga en las tuberías en el pueblo de Rales, algo de lo que es conocedora la empresa, los vecinos y el Ayuntamiento”, subraya Salas, que acudió al consistorio para trasladar la inquietud al alcalde llanisco, Enrique Riestra, y a la edil de zona, Priscila Alonso, “pero nos dicen que se trata de una obra muy costosa y que depende del Principado”.

A los vecinos de Posada, añade, “nos da igual de quién dependa, lo que no se puede es posponer un problema de forma continua porque no se va a arreglar solo, si depende del Principado, que lo pidan, y se acometa de urgencia o de emergencia, que insistan, o que adelanten ellos el trabajo y luego lo reclamen”, insiste. “Llevan remendando esta fuga años, la tubería tiene más de medio siglo y cada poco rompe, hasta que un día no lleve arreglo y entonces el problema será mayor”, zanja.