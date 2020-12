​”Calculábamos unos 300 o 400 participantes, la gente más cercana, pero, no esperábamos esto. Ya tenemos para más de un año de investigación del sarcoma de Erwing. Muchas gracias a todos, de corazón”, manifestó Lilian Galán González, madre de la joven Andrea Alonso, que padece esa enfermedad, tras la fenomenal respuesta de solidaridad, con casi 4.000 inscripciones para la “San Silvestre” virtual y solidaria de Cangas de Onís, bajo organización del Club Cangas de Onís Atletismo y en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal.

Profesores y alumnos del Instituto de Llanes, liderados por el profesor de francés Pelayo Martínez, quien, años atrás, fue profesor en Cangas, lanzaron en una red social una campaña titulada “Todos con Andrea” en apoyo a la joven canguesa Andrea Alonso Galán, de 20 años, y así recaudar fondos para la investigación del sarcoma de Erwing, uno de los cánceres infantiles más agresivos, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, centro de referencia nacional en el tratamiento de ese tumor.

“Esta campeona, Andrea, fue alumna mía y creo que podemos hacer mucho por ella. No soy muy de estas cosas, pero en este caso no tengo dudas: Andrea es un encanto de chavala, su familia son buenísima gente, y creo que debo mucho a la gente de Cangas y me gustaría dar una buena campanada. Cerrar este año dando una buena bofetada a esta maldita enfermedad”, escribió el riosellano Pelayo Martínez, antes de promover la campaña.

Entre los inscritos se encuentran la actriz y presentadora, con raíces canguesas Arantxa del Sol y su marido, el torero Finito de Córdoba; el gaitero maliayés José Ángel Hevia; el colaborador de “El Chiringuito de Jugones” y exdelegado del Sevilla Cristóbal Soria; la campeona del Mundo master de mountain bike, la sierense Rocío Gamonal; el piragüista Javi Hernanz (UCAM); el periodista Juanma Castaño y la también actriz Beatriz Rico. La carrera arrancó este pasado día 25y se desarrollará hasta el 31 de diciembre. “Todos somos Andrea” es el eslogan por una buena causa en plenas fechas navideñas y que caló hondo, traspasando fronteras y superando todas las expectativas.