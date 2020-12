Las empresas de trajes regionales intentan reinventarse, a la espera del apoyo del Principado

La consejera de Cultura, Berta Piñán, anunció en el mes de julio que en la dirección general de Comercio tal vez pudiera haber algún encaje para habilitar subvenciones para el sector. Pero los empresarios no han vuelto a saber nada. “¿De qué nos vale tanta protección, para q sirve ser Bien de Interés Cultural (BIC) si nadie vela por nuestra supervivencia?”, se pregunta Raúl Herrero, también de Llanes. “El director general de Comercio del Principado tuvo muy buenas palabras, igual que la consejera en su reunión con nosotros, pero a día de hoy tenemos las mismas ayudas que la hostelería o el resto de negocios. La diferencia es que nosotros hemos tenido cero ingresos. Ni muchos ni pocos. Cero”, critica. Herrero hizo mascarillas, arreglos de ropa y sobrevive con una tienda de ropa que ha estado más tiempo cerrada que abierta. “Quien viva sólo de los alquileres lo ha tenido que pasar mal”, dice.

Un año “nefasto”

Ha sido un año “nefasto y el que viene no tiene pinta de mejorar”, señala Reyes Celorio. En verano abrió el local, pero ahora cerró “porque no tiene sentido estar gastando luz y calefacción si no hay un alma”, cuenta entristecida. “Encima nos subieron la cuota de autónomos, para rematar”, subraya.

“La camisa de los trajes de porruano y llanisca es una pieza artesana y preciosa”, indica María Jesús Galán, de Trajes Josefina Sánchez, de Cue. “Es un gran regalo y eso hemos intentado contar” haciendo campañas en redes sociales para animar a quienes “de verdad quieren regalar calidad”. Galán hace arreglos de ropa y responde a todos los encargos de confección que haya. Porque la vida, un día, será lo que era, y “volveremos a vestirnos”. Con esa esperanza trabaja en Cangas de Onís Elsa Sánchez. Mientras, hace de sus telas bonitas mascarillas. Su idea al principio “era regalarlas con el traje cuando nos lo alquilaran”. Pero no hubo alquileres, así que ahora las vende y sigue haciéndolas. “No da para mucho, pero algo es algo”, indica. También pensó en impartir cursos de costura, “pero los aforos son muy reducidos”. En enero, dice, retomará sus ideas.