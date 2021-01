El Guirria falta a su cita por primera vez en ocho décadas

La pandemia no dejó que este año en la capital pongueta, ni tampoco en Sobrefoz –donde mozos mozas salen también a caballo-, se celebrasen los aguinaldos. Ayer no había comida en abundancia en las casas para recibir a la juventud, ni tampoco dinero ni dulces para los solteros que van pidiendo por las viviendas para luego convidar a las solteras. Los mozos no desfilaron en caballo, ni los pequeños en burro. Ni se enarbolaron los cantares propios de quienes, por costumbre, han sabido conservar la que hoy es la fiesta más antigua de Asturias.

Tal vez el tiempo haya borrado su utilidad inicial, pero su impronta permanece intacta. El Guirria, que esconde su identidad bajo una máscara blanca y una barba negra, nació “quién sabe cuándo, hablan de la época prerromana”, para propiciar la unión entre los solteros. Esa, al menos, es una de las leyendas que rodean al personaje que viste a rayas, lleva un gran caperuzo y salta sobre una vara larga.

En Ponga no pasa el tiempo si de recordar ese día se trata, y aunque la forma de cortejo ha evolucionado, los vecinos no quieren que “la fiesta más particular y única que tiene Asturias” termine.

“Lo bonito”, cuenta la alcaldesa, Marta Alonso, “es ver cómo la ilusión se ha ido contagiando” de generación en generación. Cómo los pequeños van aprendiendo las canciones del grupo de aguinalderos. Cómo sus padres les acompañan, rememorando sus años mozos. Y cómo alquilan, allá donde haga falta, los pequeños burros para que, desde la más tierna infancia, los jóvenes aprendan a ser parte de una comitiva ancestral. “Es un tradición muy arraigada” que nadie quiere que desaparezca. Por todo lo que representa culturalmente y por todo lo que aporta a la economía de la zona.

Porque el Aguinaldo de Beleño se ha convertido en un reclamo turístico de primer nivel en el concejo. “El año pasado podría haber perfectamente unas 4.000 personas en Beleño que acudieron únicamente a ver el Aguinaldo y al Guirria”, recuerda la regidora.

Por eso este año ya se habían iniciado los trámites para que, en coordinación con la Delegación de Gobierno, se estableciera un sistema de autobuses lanzadera y evitar la llegada de los coches a la capital. Los bares, las casas rurales, los hoteles cercanos echan de menos en esta ocasión al personaje mitológico y a todos los curiosos que quieren acercarse a conocerlo.

Símbolo de libertad

Cuentan que el Guirria es un brujo, un diablo. Pero también hablan de él como el representante de la libertad del Año Nuevo, lo que precisamente simboliza cuando sale corriendo desde la parte alta de Beleño para no parar nunca de brincar y correr mientras se cuela por puertas y ventanas en las casas de los vecinos. Dicen que es un ser invulnerable y alegre encarnado por quien es elegido en un encuentro secreto en el día más viejo del año, antes de la medianoche. Ahí, los mayores de 15 años toman parte en un sorteo para emparejarse con las solteras. De entre ellos, se escoge al singular personaje cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos.

Y todo sucede únicamente en Ponga. El Guirria, su identidad, el personaje, “nunca ha salido de aquí”, subraya Alonso. Porque pese a las propuestas, los ponguetos son fieles a sus tradiciones. Poco a poco han conseguido hacer de su día 1 de enero una fiesta de Interés Turístico Regional y el Ayuntamiento trabaja ahora para que sea reconocida a nivel nacional. Y deben de ir en el buen camino cuando este año la Tesorería de la Seguridad Social escogió una imagen del Guirria y contó parte de su historia para felicitar las fiestas navideñas de manera oficial.