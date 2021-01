Los usuarios reclaman cubrir con un techo los accesos al centro de salud de Cangas de Onís

Los usuarios del centro han vuelto a incidir en los últimos día en la necesidad de dotar de un techo o pérgola a la rampa de acceso al equipamiento. Reclaman el desarrollo de una obra mínima, pero suficiente para dar algo de protección a quienes a veces sufren largas esperar a pie de calle mientras son llamados para acceder al interior y pasar a la consulta. La situación, como recuerdan los afectados, no es nueva, pero se agrava en estas fechas, con la llegada de la cruda temporada invernal.

Algunos afectados justifican la urgencia de acometer el techado de la rampa no ya por sus circunstancias, sino por las de personas mayores o familias con niños pequeños o bebés que se ven expuestos a esta situación de espera en el exterior del centro.

“No estaría de más que, de seguir con la situación de la crisis sanitaria del coronavirus, trataran de poner un techo sobre las rampas de entrada, pues, aunque a mí no me importe hacer cola con un paraguas como ya me ha tocado, había estos días dos madres con sus cochecitos de bebé cuando más llovía. Y una chica con una señora en silla de ruedas, tapada con una capa y empujar la silla y a la vez llevar un paraguas abierto es complicado. Y conste que no soy ingeniero, pero quiero pensar que alguna solución tiene que tener”, comentó Susana Remis, vecina de Cangas de Onís.

“El otro día lo pasé muy mal esperando colas. Menos mal que era muy urgente y un señor me cedió su vez. Es inhumano estar ahí a la intemperie”, explicó la canguesa Geli del Valle. “La mejor noticia sería un nuevo centro de salud decente. Pero la ambulancia de soporte vital básico, otra vieja reivindicación, es indispensable, así que por algo se empieza”, matizó Marta Cerqueira.