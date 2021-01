“Somos uno de los municipios más turísticos de Asturias y estamos en Llanes sin televisión desde hace tres días. Ni es normal que se corte la señal, ni es de recibo que nadie haya venido a arreglarlo”. La queja se repite estos días en la mayoría de los pueblos del municipio llanisco. El problema, apuntan algunos, “es que las antenas de Los Resquilones están afectadas por el temporal de agua y nieve, o eso nos dicen, pero si saben dónde está el problema, tendrán que venir a solucionarlo”, evidencian.

En El Mazucu los vecinos están enfadados. “La semana pasada era por el aire, ahora es por la nieve”, se quejan. “Siempre es por algo y nunca hay remedio, entiendo que lo importante son las carreteras, la educación y la sanidad, pero tampoco me parece que sea de recibo tener a los pueblos sin señal de televisión. Vimos las campanadas de casualidad, pero el concierto de Año Nuevo ya no”, explican. “No quiero frivolizar con este tipo de cosas, pero si nos están contando que el teletrabajo es el futuro, que hay que llenar los pueblos de gente, tendrán que darles servicios acordes al siglo XXI y sin señal de televisión, mal vamos”, lamentan.

“Ni caso”

“Hemos llamado al Ayuntamiento, que no saben ni qué decir, y nos intentamos poner en contacto con el Gobierno del Principado, que es quien tiene el problema, pero es en vano”, censuran. “Total, que no nos hacen ni caso, ni los unos, ni los otros”, dicen.

En el Ayuntamiento, según aducen fuentes cercanas al equipo de Gobierno, están intentando localizar el problema para que la señal se restablezca cuanto antes y los pueblos recuperen el servicio.

Por otra parte, en Peñamellera Baja el mal tiempo también ha causado problemas. En este caso, con la telefonía. “Llevamos varios días sin señal”, indican algunos usuarios que tienen que desplazarse “para poder hablar con familiares”. La telefonía dejó de funcionar “el viernes a las cuatro de la mañana, o eso nos han dicho, y los que tenemos la compañía Jazztel llevamos desde entonces sin servicio. No podemos llamar, no tenemos internet... Tenemos que ir a Unquera (Cantabria) para comunicarnos y no nos garantizan cuándo van a arreglarlo”, se quejan.