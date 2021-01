El PSOE de Llanes cree que el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, “cumplirá sin ningún género de duda sus compromisos con el puerto”. Es decir, con un pantalán para los marineros y la renovación de la instalación eléctrica que deja, día sí y día también, sin luz a los pescadores para poder trabajar.

Lo dice el secretario general de la agrupación local, José Manuel Herrero, que censura las críticas y “el desconocimiento” de los partidos Foro y PP, en el gobierno local con VecinosxLlanes, que han criticado con dureza que el Gobierno autonómico no admitiese una enmienda al Presupuesto para 2021 que planteaba destinar 175.000 euros para acometer actuaciones demandadas por los pescadores en la zona portuaria.

A juicio de Herrero, la teniente de alcalde, Marián García de la Llana, y el edil de Obras, Juan Carlos Armas, “desconocen lo que es un presupuesto”. Tacha de “surrealista” su postura, habida cuenta de que ni los conservadores ni el parlamentario forista Pedro Leal votaron a favor de las cuentas en la Junta. “Que unas personas que practican la política no sepan que en un presupuesto hay muchas cosas que no tienen una referencia geográfica concreta, por su cuantía reducida, porque están en estudio para ser concretadas... Por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, no hay una partida concreta para pagar el el suministro eléctrico del centro de salud de Llanes, pero nadie duda que se hará”, explica el portavoz socialista.

“Ahora nos explicamos por qué nunca han llegado a saber siquiera que la limpieza de playas y el agua de Posada son de su competencia, o su indiferencia ante los padecimientos de los sectores afectados por la pandemia, a los que se han negado a ayudar”, añade Herrero.

El portavoz socialista señala que “a todos nos gustaría que la administración fuera más ágil, más allá de la humildad necesaria para aceptar que no todo se puede hacer hoy con la velocidad que quisiéramos”. Herrero quiso dejar claro que en su formación y en el PSOE hay un “apoyo inequívoco a las justas reivindicaciones de los pescadores, ahora y de forma constante a lo largo de los años”.