Otra avería en las barreras de la vía del tren vuelve a paralizar Posada de Llanes

“Las barreras bajaron y estábamos esperando a que pasara el tren, pero no lo hacía”, explicaron algunos afectados. Además de los coches, las quitanieves esperaba que las barreras se alzaran para abrir, entre otras, la carretera que comunica Arenas de Cabrales con Tielve, Sotres y Tresviso, pueblos aislados desde hacía tres días a consecuencia de las nevadas caídas durante la última semana.

Los peatones, algunos minusválidos, también esperaban su turno para pasar. “Cuando llevas 15 minutos esperando y ves que no viene el tren crees que puedes pasar porque es un fallo más de las barreras, pero tienes miedo y, entonces, no pasas. Un peatón con movilidad normal puede cruzar más o menos rápido, pero hay personas en silla de ruedas, como era el caso de uno de los que estaba aquí esta mañana (por ayer). Yo crucé, y él se quedó por una cuestión básica de seguridad vital”, se quejaban algunos.

Finalmente, las barreras subieron y el tren no pasó. Pero a los pocos minutos, “volvieron a bajar” y el convoy tampoco atravesó la localidad llanisca. “Empezamos el año mal porque aunque hoy ha sido poco tiempo, otro día será más. No podemos llegar otra vez al verano teniendo problemas en las barreras”, exigen los afectados. “Todos los políticos, los de Llanes y los de Oviedo, saben cuál es el nivel de coches que asume Posada de Llanes, por esta travesía se va de la costa a los Picos de Europa, pasan miles de vehículos durante la temporada alta y cada vez más durante la temporada baja, no podemos consentir que Posada sea la ratonera del concejo”, insisten.

Un día, prevén, “vamos a tener un disgusto porque en lugar de una quitanieves va a estar esperando una ambulancia y, si hoy no llegó a media hora, sabemos lo que es estar aquí varias horas parados esperando a que alguien de Adif nos venga a levantar la veda para poder cruzar porque las máquinas, que todo lo quieren solucionar con máquinas, han dejado de funcionar”, afean los vecinos.

Algunas voces apuntan a que debería haber “un encargado de estación que vele por la seguridad y el buen funcionamiento de las barreras”. Otras recordaban ayer “la evidente necesidad de una circunvalación que salve Posada y evite estos atascos innecesarios”. El paso a nivel de Posada de Llanes, y otros del municipio, registran problemas en sus barreras con frencuencia, “y no siempre tiene que haber un temporal, hoy (por ayer) es el primer día desde hace una semana que ni llueve, ni graniza ni hace viento y, sin embargo, los mecanismos han vuelto a fallar”. Es, según algunos vecinos de Posada, “algo que pasa” y, según otros, “una vergüenza continuar así pese a tanta reclamación”.