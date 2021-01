Escolares de Porrúa (Llanes) no inician las clases por la falta de limpieza en las aulas

Lo denuncia Patricia Pendás, la directora del centro rural agrupado, que lamenta que los docentes tuvieran que “llamar a las familias a primera hora de la mañana para que los 15 niños de Primaria no acudieran a clase”.

“El lunes, día 4 de enero, notificamos al Ayuntamiento que las labores de los pintores ya habían terminado con la idea de que pasaran a limpiar, porque la zona había quedado llena de polvo, lo normal tras una actuación como esta, pero con el agravante de que hay que extremar la limpieza durante estos días y que el mobiliario debe estar en perfecto estado. El día 6, pese a ser festivo, los tutores fueron a las aulas a colocar el mobiliario y se encontraron con que no había nada limpio. Así que el día 7 llamamos al Ayuntamiento para pedirles nuevamente que se encargaran porque empezábamos la día siguiente las clases y no estaba en condiciones. Además, hablamos con la empresa y nos dijeron que lo harían. Les advertimos que había mucho que hacer para acabar en una tarde y hoy –por ayer- nos encontramos con que no se puede dar clase en estas condiciones, tal y como ya habíamos advertido”, lamenta Pendás.

Los problemas con la empresa de limpieza “vienen de lejos y el Ayuntamiento tiene constancia de nuestras quejas desde, al menos, el mes de abril”, dice Pendás. “Está todo registrado con las incidencias que hemos ido denunciando. Es vergonzoso que en plena pandemia, cuando hay que extremar la higiene, tengamos este escenario en las aulas”, añade.

Los escolares de Porrúa no pudieron retomar el curso, pero es que “los niños de Infantil de Celorio arrancaron las clases porque los reagrupamos con los mayores” ya que su aula tampoco estaba en condiciones”, subraya Pendás. Durante los períodos de vacaciones, incide la profesora, “las empresas de limpieza deben hacer una labor más exhaustiva en armarios, casilleros y demás mobiliario, pero no se ha hecho”, censura.