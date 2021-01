Denuncian que cuatro bebés de Posada (Llanes) carecen de cuidador en la escuela infantil

“La prematrícula hay que hacerla cuando aún no ha nacido el niño, la tramitamos en su momento y en el mes de junio, cuando se hace pública la admisión de plazas de alumnos, nos dijeron que estábamos aceptados, que volviéramos un mes antes de dejar a la niña en la guardería y así cerrábamos el proceso. Esta semana fuimos porque la cría debe empezar en febrero, que nosotros, los dos, debemos reincorporarnos al trabajo y se nos acaban las bajas de maternidad y paternidad, pero nos dicen que el aula de los bebés está cerrada, que no hay cuidadoras y que no podemos empezar”, explica uno de los padres afectados. “Los otros tres bebés están en la misma tesitura”, indica.

“Un bebé no tiene por qué empezar en septiembre, con el curso escolar, y al parecer este septiembre pasado, cuando se reanuda el servicio en la escuela, coincidió que no empezaba ningún menor de un año y no asignaron un cuidador para ello, pero no contaron con que teníamos la plaza concedida para el resto del curso, nosotros en febrero, otros en marzo...”, abundan.

Los padres han registrado su queja en el Ayuntamiento después de haberse reunido con la concejala de Educación, Marisa Elviro. “Nos dice que es culpa no es del Gobierno local, ni de la escuela, sino del Principado”, aseguran. “A mí me da igual de quién sea la culpa, lo que necesitamos es una solución porque no tenemos dónde dejar a los niños para poder trabajar”, advierten. “Según la concejal la subvención que concede el Principado no es suficiente ahora como para meter a una monitora más”, asegura el padre.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento sí tiene la competencia para contratar el personal técnico educativo del centro. Lo asumió con la firma del convenio a través del cual se fijan las condiciones de gestión entre la Administración regional y la local. Podemos Llanes ha salido al paso de la situación criticando al Ejecutivo llanisco por esta circunstancia, a quien acusa de “eludir su responsabilidad”. La formación morada ha pedido al alcalde, Enrique Riestra, que tras ”la acumulación de incidencias que tiene la Concejalía de Educación” debería “retirar la competencia a la concejala” del ramo.

Llanes instalará semáforos para garantizar la seguridad de los escolares del colegio Valdellera

El Ayuntamiento de Llanes instalará semáforos portátiles para regular el acceso al colegio Valdellera de Posada de Llanes “únicamente” durante los horarios de entrada y de salida de los escolares al centro educativo. La actuación es “provisional”, según el concejal de Obras, Juan Carlos Armas, y previa a “una obra más ambiciosa que desarrollaremos durante el verano”, avanza el edil. Entonces se acometerá una actuación “de mayor envergadura que pasa por tirar y mover el muro del colegio para ampliar la acera y evitar que los chavales compartan espacio con los coches”, anuncia. Los padres llevan tiempo pidiendo seguridad en la zona para evitar el “caos” que se forma cada mañana “por una cuestión de seguridad”, evidencian. Actualmente, la concentración de escolares y vehículos colapsa la zona de camino al colegio.