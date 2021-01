La diputada de Podemos Asturias, Nuria Rodríguez, anunció ayer en Posada de Llanes que su grupo “exigirá a la consejería de Educación que ponga freno al problema” que se ha generado en la escuela infantil. Cuatro familias no pueden llevar a sus bebés al centro escolar al no haber una monitora para atender el servicio, pero el Ayuntamiento explica que la ley le impide contratar por más de seis meses y el servicio, por tanto, no sería completo durante todo el curso.

“Educación debe hacerse responsable de esta situación, que no mire para otro lado y que solucione este problema de la manera más inmediata posible”, ha subrayado la parlamentaria. Existe “una grave descoordinación entre la Administración local y la autonómica”, dice, pues “la primera parece no haber hecho los deberes y la segunda no puede desligarse porque es quien tiene que garantizar el derecho a las escuelas infantiles”.

El portavoz local, Diego Ruiz de la Peña, cree sin embargo que la responsabilidad es “únicamente de la concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanes” contra quien ha cargado duramente y a quien acusa de “falta de previsión y planificación”.