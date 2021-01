Las cuevas, bajo metro y medio de nieve

Entonces, no solo se borran las rutas hacia las cuevas, sino el propio rastro de estas. Los productores han de subir para localizarlas, tratando de aproximar, con buena orientación y a ojo, el punto donde puede encontrarse el acceso. A veces lleva más tiempo y a veces menos, cuentan algunos de los elaboradores estos días en las redes sociales, donde han relatado la situación a la que se enfrentan cuando el espesor de la nieve lo oculta todo.

A la búsqueda de su cueva, llamada “Los Mazos”, se aventuró días atrás, esquíes en los pies y pala en mano Guillermo Pendás, de la Quesería Los Puertos, en Poo. Llegar le llevó unas cuantas horas, hacer el agujero para localizar la entrada otro buen rato y perdió la cuenta de lo que tardó en despejar la entrada para acceder adentro.

“La nieve te complica mucho más el trabajo. Si normalmente tardas una hora caminando en llegar a ellas, con nieve ponle 4 horas. Luego ponte a abrir la entrada, que a veces nos lleva hasta tres días y, a continuación a hacer el trabajo, claro”, relata a LA NUEVA ESPAÑA Jessica López, de la Quesería Maín, en Sotres. Y, ¿habrá quien considere que con un precio de venta de 35 euros el kilo es un producto caro?. “A veces si hay gente que llega a la tienda y nos dice que lo es, sí ha pasado”, señala López.

“Todos los inviernos vienen temporales de nieve, unos más suaves que otros, pero sabemos que vivimos donde vivimos y que te cae una nevada y tienes que trabajar con ello. Yo sé donde me fui a vivir y lo hago. Mi queja no es esa. Otra cosa es que nos tengan incomunicados, con una pala del año catapún y sin los servicios que deberíamos tener. Estuvimos tres días aislados, con la carretera cortada. Yo tengo que sacar pedidos diariamente y, al final, se pierden clientes. Parece que hay que vivir en el mundo rural como hace 50 años. Y yo creo que no tiene por qué ser así”, concluye.