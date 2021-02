Ponga adapta la Casa de Cultura para que pueda acoger un centro de formación municipal

La alcaldesa, Marta Alonso, tiene claro que el futuro hay que crearlo y “tenemos que poder dar cursos, optar a escuelas taller y cualquier tipo de iniciativa que ayude a nuestros vecinos y nuestro concejo a seguir creciendo”. Para ello, “tenemos que tener aulas acreditadas e instalaciones adaptadas”. Y en ello están, recuperando la Casa de Cultura para darle las características y dotaciones necesarias para cumplir normativas.

Se ha remodelado la rampa de acceso al centro, reformado también la llegada al escenario, se trabaja en la instalación de una calefacción nueva y “una serie de requisitos” que harán del lugar un centro adaptado. “Hay mucha gente de Ponga que quiere hacer cursos y tiene que desplazarse a Oviedo o Cangas de Onís. Aquí no tenemos transporte público con lo que, quien no tenga medios propios, debe coger un taxi”, evidencia la regidora, que quiere impulsar el aula formativa para, entre otras cosas, evitar que los interesados en determinados cursos acaben tirando la toalla únicamente por el hecho de vivir en un lugar hasta ahora sin la posibilidad de disponer de ellos.

En el concejo “hay problemas para cubrir bajas y vacaciones entre la plantilla de Servicios Sociales”, explica Alonso. “Atraer un curso de ayuda a domicilio serviría para que nuestros vecinos pudieran formarse en ese sector, nosotros generaríamos una bolsa de empleo municipal y ellos podrían optar a un trabajo que cada vez está más demandado”, abunda la regidora.

Pero además de formación, la idea es crear empleo. “Si no tenemos un centro acreditado no podemos optar a programas como Actívate o Ocúpate”, lamenta la alcaldesa. El próximo mes de marzo, no obstante, la obra de la Casa de Cultura estará lista y pronto el concejo de Ponga habrá dado un salto cualitativo con la vista puesta en la formación de sus vecinos.