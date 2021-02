Malestar en Cangas de Onís por las multas a vehículos en la avenida de Covadonga

La avenida de Covadonga permite la parada de vehículos pero no el estacionamiento. En la capital del concejo se han eliminado además plazas de aparcamiento, tal y como censura el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cangas de Onís.

“Son varios los vecinos que nos han traslado sus quejas por una serie de multas por aparcamientos indebidos en la avenida de Covadonga. Sin duda, la eliminación de las plazas de aparcamiento respondía a una mejora en el tránsito de vehículos. El tiempo nos da la razón y ni una ni otra cosa, simplemente malestar vecinal por la falta de criterio”, dicen los socialistas.

Opiniones las hay encontradas, aunque muchos prefieren el anonimato para ofrecerlas. “El problema de todo esto es que no sabemos a qué atenernos: unos agentes multan, otros no. Esto no pasa solo en Cangas, sino también en todos los pueblos y ciudades, sean grandes o pequeños. Lo más fácil es aplicar la lógica y el sentido común, y si sabes que lo que hace está prohibido, y te multan, pues a pagar y a callar, que encima de no tener razón, muchos encima se hacen los ofendidos”, dice otro vecino.

“Tema delicado. ¿Quién no hizo nunca una parada indebida? Esto en los pueblos siempre será tema de polémica y difícil papeleta para los policías locales”, asevera otro residente en Cangas.