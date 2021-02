“En el patronato de los Picos no hay apoyo a la Travesera, estamos solos”, dice el alcalde de Cabrales

“Igual que los alcaldes de Cangas de Onís y de Onís, e igual que el consejero asturiano Alejandro Calvo, creo que la carrera debe continuar, pero para siempre. Lo que no se puede es estar, cada año, dudando si se podrá hacer o no”, explica. “Por eso debemos sentarnos a negociar, no ya si celebrar la carrera en 2022, sino a hablar y disponer unas bases que permitan hacer de esta prueba tradicional un evento sólido que nadie pueda tumbar en el futuro”, explica. “Si ponemos unas normas y la organización las cumple, estaremos respaldados ante futuras denuncias que pidan su paralización”, señala Sánchez.

“Debemos llegar a un acuerdo y no puede ser de máximos, no podemos plantear el todo o nada. Si ahora nos dicen que la carrera se celebra a partir de las dos de la mañana en lugar de a las doce, debemos quedarnos con que la idea inicial era que saliera a las cinco. Hemos ganado tres horas. No podemos enrocarnos con que o a medianoche o nada, porque igual el resultado es nada. Nunca podemos olvidar que tenemos la votación perdida, dos comunidades contra una, la nuestra”, incide el regidor.

Dentro del margen de maniobra municipal, “que es escaso porque tenemos voz, pero no voto”, recuerda el alcalde, el Ayuntamiento de Cabrales “aprobará en el próximo pleno una moción presentada por el PP pidiendo, como en Cangas de Onís, que se garantice la celebración de la Travesera”.

Cabrales se compromete además “a implementar la carrera con medidas medioambientales, educativas, culturales, con reforestaciones o arreglos de caminos, lo que sea necesario para paliar las consecuencias que le afean a esta carrera”. “Podemos generar una conciencia ecológica, y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para que todos, corredores y acompañantes, sepan dónde se encuentran y qué significa este lugar al que vienen a correr. Para Cabrales la carrera es más que una fuente de riqueza”, concluye el regidor.