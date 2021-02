Clamor en Ponga: “Nuestra conectividad parece del siglo XV”

El problema de la conectividad de Ponga “no se soluciona con la propuesta del Gobierno del Principado de Asturias”, clama la alcaldesa, Marta Alonso. Lo hace un día después de que el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, anunciara que el Gobierno pongueto tiene sobre la mesa “desde hace meses” la solución a los problemas de conectividad.

“Estamos tramitando esa propuesta pero no es, ni mucho menos, la solución a los problemas de Ponga”, advierte la regidora. “Hemos perdido una subvención de fondos europeos de 15.000 euros por no tener cobertura. Este concejo es el único del Oriente al que no se ha extendido la fibra óptica, parece que vivimos en el siglo XV en materia de telecomunicaciones, y seguirá siendo así siempre que las subvenciones públicas que reciben las empresas permitan que éstas lleven la fibra basándose en la rentabilidad”, censura Alonso.

La Alcaldesa afea al Consejero que no haya dado respuesta aún “a una reunión urgente que pedimos el 15 de octubre” planteándole la problemática del municipio en telecomunicaciones. Enviar un e-mail o hablar por teléfono es, a menudo, una odisea para vecinos y trabajadores. “Siempre somos los últimos en todo. Ojalá el Consejero venga un día a Ponga a decir, como ha hecho en Cabrales, que se desplegará la fibra óptica por todo el municipio”, zanja la regidora.