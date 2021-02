Motín en Posada de Llanes: los padres de la escuela infantil anuncian movilizaciones

Los padres afectados por la falta de personal en la escuela infantil de Posada de Llanes han iniciado una recogida de firmas y organizarán “movilizaciones y lo que haga falta” con tal de que el Ayuntamiento dote al centro para bebés y niños de hasta tres años de una trabajadora para poder dejar atendidos a los pequeños y así conciliar la vida familiar y laboral.

Desde el gobierno local ya han advertido de que la ley de Contratos del Sector Público “impide emplear a un trabajador por más de seis meses” y ese período no es suficiente para satisfacer la demanda de los padres que obtuvieron plaza en el centro educativo –donde el período lectivo se prolonga durante once meses–. La edil de Educación, Marisa Elviro, asegura que es la consejería del ramo la que debe realizar los cambios oportunos y solucionar el problema que se repite en todos los centros de estas características de la región.

“Nos da igual quién solucione este problema, nosotros presentamos en tiempo y forma los papeles que nos solicitaron en la escuela y nos encontramos con que ahora no cogen a nuestros hijos porque no hay una monitora. Si sólo pueden contratar seis meses que contraten ya y decidan en ese tiempo cómo solucionar el problema, pero que nos den este servicio, al menos, hasta agosto”, propone Luis Carlos Ruenes, uno de los padres afectados. “Si no nos dan una solución iremos donde haya que ir para demandarla”, advierte. “Nos movilizaremos en Llanes, en Oviedo y en Madrid si hace falta, igual que hicimos para reclamar la atención sanitaria, saldremos a la calle para reclamar la educativa”, indica la alcaldesa pedánea, Mónica Salas, que se acercó ayer para apoyar a los padres de Posada junto a la escuela. “Buscaremos los apoyos necesarios, y los tendremos, porque ahora es nuestro problema, pero si no se soluciona esta situación se va a repetir en el futuro con otros bebés”, subraya otro padre, Carlos Pedrayes. “Aquí no hay más guarderías”, recuerda, y la situación sanitaria actual complica el cuidado de los pequeños. “¿Qué hacemos, dejamos que los niños vayan de casa en casa con el peligro que eso supone para nuestros mayores?”, se pregunta Banessa Fernández, que debería incorporarse a trabajar el próximo lunes.

Guadalupe Sordo empezará en marzo a trabajar como camarera de pisos y de no solucionarse el problema su marido, que es autónomo, tendrá que “adaptarse a la situación” y dejar de trabajar. Maite Torre, por su parte, ha desistido este año y esperará a que el próximo haya plaza “al fin”. Sheila Miguel es camarera y de momento el bar en el que trabaja está cerrado por la situación actual: “Cuando abra no sé cómo nos apañaremos”, advierte. No es la primera vez que se enfrenta a la situación: “Hace seis años me ocurrió lo mismo con mi hijo Matías y seguimos sin solucionar el problema del personal”, lamenta.

Además de la falta de un técnico para atender el aula de bebés en Posada, los padres denuncian que algunos días tienen que ir a buscar a los críos antes de la hora de cierre, que está fijada a las tres y media porque “igual falta una monitora en alguna de las aulas”.

Almudena Cerezo es una de esas madres afectadas: “El otro día me llamaron a la una y media para venir a recoger a la cría”, denuncia. Su situación laboral actual, afectada por la crisis sanitaria, le permitió adelantar la hora de recogida pero “¿qué sucederá cuando retomemos los trabajos y nos llamen porque ese día no se puede completar el horario de guardería?”, se pregunta, a la espera de que alguien encuentre una solución.