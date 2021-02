“El alcalde de Cabrales debería haber votado en contra del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa porque al menos así habría demostrado que le importa la Travesera, en peligro si ese documento se llega a aprobar”. El portavoz del PP de Cabrales, el exalcalde Paco González, cree que el papel del regidor cabraliego, el socialista José Sánchez, está siendo secundario en la defensa de la carrera porque “ni tan siquiera ha mostrado su apoyo explícito como sí han hecho otros alcaldes de la comarca”, afea.

A juicio de González, Sánchez “únicamente mira por su partido, ha priorizado al PSOE a sus propios vecinos”, critica, “sólo así se explica que no haya expuesto una posición clara, y que haya aprobado un texto que no corresponde con el borrador que se entregó a los alcaldes, un texto al que no se ha podido alegar. No ha votado en su contra únicamente porque lo ha presentado y avalado su partido en Asturias”, critica González.

Los empresarios turísticos, afectados económicamente si finalmente la carrera de montaña no se celebre, han iniciado una recogida de firmas y han obtenido el apoyo de decenas de personas, entre los que se encuentran grandes deportistas de todo el país, y del extranjero. “No me vale con decir que Asturias tiene la batalla perdida, lo que sirve es actuar con hechos y con contundencia y estar al lado de los vecinos y eso él no lo ha hecho”, zanja el popular.