Un desprendimiento de tierra dañó el pasado viernes el tejado del edificio de la cetárea de Lastres, situado a la entrada de las instalaciones portuarias de la localidad. El argayo estuvo a punto de afectar a un edificio cercano. No fue así, pero las fuertes lluvias registradas en la zona han dejado “muy tocado” el terreno y podrían registrarse nuevos corrimientos, según han alertado vecinos de la zona. No obstante, las autoridades municipales aseguran que comprobaron el estado del terreno y que el argayo dejó la roca vista y que la tierra que queda por caer no reviste riesgo. El gobierno local solicitó a Puertos la necesidad de completar las estructuras de seguridad en la zona y de limpiarla vegetación y lo sedimentos acumulados. En la imagen, el argayo, justo encima del edificio de la cetárea.