Las mujeres “esenciales” de Margolles (Cangas de Onís) son las distinguidas este año con la insignia de “Comadres de oro” que otorga la Asociación Cultural y de Fiestas San Bartolomé. El premio lo recibió la maestra Lucía Samartino como representante, dos médicas, una enfermera, una auxiliar de clínica, dos trabajadoras de alimentación, una quesera y una ganadera, a todas las cuales va dirigido el premio esta edición.

“Normalmente este premio va dirigido a la persona de mayor edad por sus años de dedicación, pero este año ha sido un gesto muy bonito y lo recibimos con muchísimo agradecimiento”, subraya Samartino. La celebración quedó reducida a la entrega de una placa por parte de Olaya Fernández y Loreto Prieto, miembros del colectivo cultural, “pero cuando todo pase tendremos que retomar la tradición y hacer una cena todas juntas”, prevé la profesora.

Desde la asociación cultural que preside Joaquín Carreño no dudaron que este año el premio debía ser para este colectivo. “Tenemos como vecinas a un grupo de mujeres trabajadoras, esenciales, que han estado al frente de esta pandemia y debíamos premiarlas”, reconoce Carreño. “Ellas son quienes nos han cuidado, nos han alimentado y han estado ahí, sin descanso, desde que empezó la crisis, se merecían un reconocimiento, aunque sea de este modo, casi testimonial”, explica.

Fue él quien impulsó no sólo la asociación, sino también la vida que se creó alrededor de ella. “En los pueblos, las mujeres de más edad no suelen salir, no tienen vida social más allá del trabajo o la casa y su familia”, lamenta Carreño. Algo que se repite de forma recuente en la zona rural, no sólo en Margolles. “Por eso el primer año que creamos la asociación decidimos celebrar comadres con el único fin de hacerlas salir de casa y juntarlas con el resto de las mujeres del pueblo, que salieran juntas, y solas, a cenar, que al menos una vez al año disfrutaran de esa libertad del siglo XXI”, celebra Carreño. Este año no hubo cena, pero seguro que el próximo la habrá. Y las mujeres de Margolles, las de más edad y las de menos, se unirán para celebrar su día: el de estas comadres canguesas.