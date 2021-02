Arden 120 hectáreas del pico Priena, cerca del santuario de Covadonga

“Ha pasado lo que sucede cuando se deja que el monte esté sucio y no se deja practicar en él ninguna labor de mantenimiento”, lamentaba ayer José Antonio García, regidor de pastos de la Montaña de Covadonga.

“Si la gestión de los montes estuviera vinculada de un modo más directo a los propios ganaderos, la magnitud de estos incendios no se daría. Ni las llamas de Priena, ni las que hubo antes, ni las que habrá después, tendrían lugar porque el monte hay que ir manteniéndolo, no dejándolo”, advierte el ganadero. Si bien es cierto que la zona quemada “no es pastable” los oriundos echan de menos una gestión más cercana. “Deberíamos tener más autoridad y no tantas prohibiciones, deberían establecerse las quemas controladas, con guardas y gente para poder evitar los incendios que llevamos tiempo sufriendo por la falta de desbroces”, subraya el regidor.