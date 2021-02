Una gestora se hará cargo del PSOE de Llanes tras la dimisión de José Herrero

La comisión ejecutiva del PSOE de Llanes, mientras tanto, no entró a valorar los hechos que han llevado a renunciar a todos sus cargos al que también es concejal y portavoz del partido en el Ayuntamiento, condenado por contratar a dedo a personal de los servicios municipales de Medicina Deportiva cuando era concejal delegado del área en el Ayuntamiento, entre los años 2007 y 2011. La comisión asegura que acata la sentencia, pero “desde la discrepancia con su contenido”.

Los socialistas llaniscos manifestaron a través de un comunicado la “absoluta confianza en la intachable integridad de nuestro secretario general” a quien animan “a seguir luchando en los tribunales”. Herrero, de hecho, ya anunció que apelará a la sentencia que lo condena a permanecer durante nueve años al margen de cualquier empleo o cargo público con la Administración por haber encadenado contratos verbales e irregulares a un médico deportivo, una fisioterapeuta y un nutricionista. Sus compañeros de partido han agradecido “profundamente” su “enorme aportación durante años al PSOE de Llanes y a la política municipal en general”, así como “su sentido del deber y su generosidad”.

Menos amable fue la valoración del portavoz de Vecinos x Llanes (VxLl) y actual alcalde del municipio, Enrique Riestra, quien cree que los fundamentos jurídicos que condujeron a la condena fueron “claros” y el ministerio fiscal “contundente al referirse a Llanes como un cortijo” en tiempos del gobierno del PSOE, recordó.

“Cuando este partido (VxLl) nació fue precisamente para hacer una oposición frontal a aquella forma de gestionar que nos parecía injusta. Hoy los tribunales están dándonos la razón y los vecinos van siendo conscientes de cómo era el tratamiento que se hacía en aquella administración pública, donde se fraccionaban contratos, se contrataba a dedo, se ofrecían servicios sin contrataciones previas, se ayudaba a gente sin criterios técnicos... Lo que se cuenta en la sentencia condenatoria a Herrero es una demostración evidente de cómo se creó una red clientelar con la que también fuimos críticos”, indicó Riestra.

Sobre la dimisión de Herrero, el portavoz de Vecinos x Llanes cree que cada partido actúa “según sus normas internas, aunque la interpretación del código ético del PSOE fue muy particular. El PSOE de Llanes lleva tiempo amparado por el PSOE de Asturias. No hay mucho que decir, no tiene mérito dimitir cuando existe una sentencia que te condena a nueve años de inhabilitación para cargo público”, zanjó Riestra.

La portavoz de Foro en el Ayuntamiento y teniente de alcalde, Marián García de La Llana, le desea “personalmente todo lo mejor” a José Herrero. “Tengo un sentimiento de tristeza por la persona, pero también me da pena que en política pasen estas cosas”, dijo.

“La dimisión de Herrero ha sido la consecuencia de una sentencia tajante emitida por un juez”, recordó. En ella se dice que el edil “desbordó la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”, y también que es una “persona instruida” con “capacidad suficiente”, conocedora de que “no existía un contrato escrito” y, por tanto, sabedora de que actuaba “de forma contraria a la ley, intencionada y dolosa”.

“Me llama la atención que todos los imputados reconocieran y justificaran que aquella era la práctica habitual seguida en el Ayuntamiento. A nadie le importó estar trece años incurriendo en esa práctica, era algo normal para ellos”, resaltó la edil. “El problema que hay aquí es confundir Administración pública con empresa privada y así contratar a quien quieras”, afeó la portavoz de Foro.

“Lo fácil es necesitar un médico, levantar el teléfono y que al día siguiente esté trabajando en el polideportivo. Lo difícil es superar los procesos administrativos que supone hacerlo de forma legal, porque son arduos y lentos. Por eso nos afean que tardemos en actuar en determinadas cosas. No es que no queramos, es que lo estamos haciendo de forma legal. Para contratar a alguien que trabaje en la Administración pública es necesario contar con informes técnicos y jurídicos que avalen tu actuación. Y si no, no se puede hacer”, subrayó.

El PP, por su parte, recordó que Herrero es ya el cuarto concejal socialista llanisco inhabilitado por prácticas irregulares en el ejercicio de su función. El próximo 26 de marzo otra concejala del PSOE, Sandra García, “número dos” del partido en el concejo, se sentará ante el juez para defenderse de otro supuesto delito de prevaricación administrativa.