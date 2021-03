Otro corte de agua vuelve a dejar sin servicio a parte del pueblo de Bricia

Parte del vecindario del pueblo de Bricia, en el concejo de Llanes, ha vuelto a quedarse sin agua corriente. “Esto es una vergüenza”, resumen los afectados que han perdido la cuenta de la sucesión de cortes que han registrado en los últimos meses. “No puedes levantarte por la mañana, encender el grifo y no tener agua, la gente necesita este servicio por el que pagamos religiosamente sin que, pese a los cortes, se nos descuente un sólo euro”, se quejan.

Las tuberías, tal y como ha advertido en varias ocasiones el concejal de Obras del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas, están obsoletas “pero no es de ahora, sucede desde hace muchos años” y el Consistorio irá ejecutando actuaciones en la medida de sus posibilidades. “Este año se arreglará este tramo de Bricia que causa tantos problemas, saldrá a licitación pronto y actuaremos en cuanto sea posible”, anunció el edil. Sin embargo, Armas lamenta que la situación haya causado la molestia a los vecinos puesto que “en realidad fue un corte en la tubería que los operarios de Asturagua subsanaron en un breve periodo de tiempo y el depósito no llegó a vaciarse por completo”, con lo que la avería no afectó a todo el pueblo, aunque sí lo hizo a un barrio.

Por su parte, los vecinos continúan clamando por un “servicio acorde al siglo XXI” y que no haya que “cruzar los dedos para tener agua”. “El domingo hubo un pequeño corte del servicio, pero hoy (por ayer) directamente no sale ni gota por las tuberías desde hace horas”, denunciaban.

Poco después, sí se recuperó el servicio y el agua corriente volvió a fluir en los domicilios, pero “deben arreglarlo de forma urgente porque no podemos estar en esta situación durante más tiempo”, claman los afectados.“Si llegamos al verano encadenando averías alternas no sé qué va a pasar”, dicen.

A su juicio, “habrá un problema de abastecimiento porque el depósito no tendrá capacidad para llenarse cuando se restablezca el servicio, aquí la población se triplica en verano y si ya tenemos problemas en invierno, cuando empiece la temporada alta y las segundas residencias y los hoteles de la zona empiecen a llenarse imaginen”.

Al Gobierno de Llanes se le acumulan las obras en materia de saneamiento. Por ahora, está en licitación la traída general de Posada, donde también han registrado averías constantes y para donde existió, hace años, una partida destinada a su arreglo, aunque el anterior gobierno no la ejecutó.