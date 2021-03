Medio año a la espera de una solución que no llega para la escuela infantil de Posada

Tres bebés de Posada de Llanes llevan seis meses esperando a que las administraciones solucionen la apertura del aula que les correspondería en la escuela infantil de la localidad, cerrada por falta de personal. Y mientras tanto, el Gobierno local (VecinosxLlanes, PP y Foro), el Principado y Podemos se hacen reproches unos a otros sin que haya sobre la mesa una propuesta clara para los pequeños y para las familias afectadas por la situación, que necesitan la plaza para poder conciliar vida laboral y familiar.

El equipo de gobierno habla de que no se puede “prevaricar”, ya que un informe jurídico desaconseja contratar de forma temporal al personal necesario para abrir el aula porque ello colisionaría con las indicaciones de la ley de Contratos. Por su parte, según indicó ayer la secretaria de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y diputada autonómica, Gimena Llamedo, la consejería de Educación envió “hace 20 días” un requerimiento al Ayuntamiento de Llanes para que ambas administraciones se sentaran a dialogar y analizar una posible solución, pero “no hemos recibido respuesta”. Podemos, por su parte, ha pedido que el alcalde, Enrique Riestra Rozas, comparezca en la Junta para que “pueda decir alto y claro dónde está a su juicio la responsabilidad de la incapacidad de resolver esta situación”.

La formación morada sí propone algo claro: que el gobierno local modifique la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento e incluya ahí la ampliación de la plantilla de las escuelas infantiles. La demanda actual justifica esa modificación, defienden. Y hasta que eso suceda, “lo que debe hacer el Ayuntamiento es contratar puntualmente de manera temporal con el compromiso de modificar la plantilla más adelante”, propuso el portavoz de Podemos Llanes, Diego Ruiz de la Peña.

Informe jurídico

De la Peña Entiende que “la edil no estaría prevaricando porque el informe jurídico no es preceptivo” y la justificación de la contratación es “evidente”. El convenio rubricado el pasado año con el Gobierno autonómico para la escuela infantil “también tenía un informe desfavorable y no tuvieron reparos en aprobarlo”, recuerda Ruiz de la Peña.

Según explicó la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, “todos los informes y consultas hechos apuntan a que es posible darle una solución y hay varias fórmulas contractuales a las que se puede acceder para prestar el servicio”, asegura la diputada. “Aquí hay otra cuestión y tiene que ver con que a este gobierno de Llanes se le atraganta crear puestos de trabajo estable, esa es la verdadera razón por la que no quieren dar este servicio”, añade.