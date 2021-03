Ponga crea un portal de empleo para regenerar su economía

Y es que, “entre Sellañu y Viegu, por ejemplo, hay media hora de coche. Los vecinos del mismo concejo a veces no saben si en un pueblo necesitan un empleo concreto, cuidar a una persona, limpiar una vivienda, un puesto de camarera de bar, restaurante o de pisos en un hotel... lo que sea que se necesite en un momento o períodos concretos; y la empresa o el particular que necesite emplear a alguien desconoce si un vecino de otro lado del municipio está buscando trabajo. Esta es una forma de ponerles en contacto para satisfacer las demandas de una y otra parte ”, evidencia la regidora que, además, genera una economía circular para beneficio del propio municipio.

Alonso no deja de poner ideas sobre la mesa para atajar el “exilio” forzado de sus vecinos y para atraer a quienes buscan una vida tranquila, alejada de las grandes ciudades. “Se trata de crear herramientas accesibles que faciliten la vida de todos, generar posibilidades de futuro tanto para los que están aquí como para los que se plantean irse a la zona rural”, abunda la Alcaldesa, que cree que Ponga tiene un futuro real tanto de generar actividad como de mantener sus tradiciones adaptadas a las exigencias del siglo XXI.

El propio Ayuntamiento prevé también utilizar este portal para publicar sus ofertas públicas de empleo: vivirenponga.com –que es como se llama la página web– ha nacido con la aspiración de ayudar, “y parece que está funcionando”, celebra Alonso.

Y no solo es una oportunidad para vecinos y forasteros, también es una posibilidad de mejora para la propia imagen del concejo. “El Ayuntamiento gana porque, independientemente de que seamos intermediarios entre nuestra población, estamos propiciando que se genere un interés en este lugar. Si alguien tiene una vivienda en Ponga que no utiliza porque ya no viene, por las circunstancias que sean, querrá rehabilitarla para ponerla a la venta. Así el pueblo mejorará su imagen y la apariencia redundará en beneficio de todos”, explica.

Alonso, que ha reivindicado en innumerables ocasiones atención para su municipio, sigue dando pasos para repoblar esta parte de Asturias, donde los planes de internet nacionales no prevén implantar ningún tipo de fibra óptica, y donde los pueblos siguen aislándose por falta de medios y espacio durante los inviernos duros. Ella, sin embargo, no desiste en su empeño.