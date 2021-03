Tres pescadores heridos al cerrarse las compuertas del puerto de Llanes y quedar al temporal varios barcos pequeños

El pasado octubre, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, coincidiendo con su visita al puerto de Llanes para el inicio de la obra del dragado, avanzó que el Principado propondría la firma de un convenio para regular la gestión del sistema de apertura y cierre de la compuerta, mostrando su disposición a que el manejo del sistema pudiera ser compartido entre la Administración autonómica y los pescadores. Calvo se mostró abierto así a una fórmula de “cogestión”, matizando que “al tratarse de un servicio público tiene que haber un acuerdo de colaboración previo”.

El Ejecutivo asturiano también anunció por aquellas fechas que se digitalizaría la compuerta para que no volvieran a darse situaciones que se produjeron alguna vez, en jornadas festivas, en las que los barcos no pudieron salir a faenar por falta de personal en Oviedo a cargo del operativo que ordena los cierres o aperturas.

Sin avances

Sin embargo, a fecha de hoy, no parecen haberse dados demasiados pasos al respecto, puesto que la compuerta que protege de los temporales y el gran oleaje al puerto interior y deportivo “se sigue abriendo o cerrando desde Oviedo”.

“Hacen lo que les da la gana, ordeno y mando y cierro cuando me da la gana y el que venga detrás que arree. Lo siguen manejando desde Oviedo, porque mandan más dos funcionarios que los que pagamos a Hacienda”, explicó muy molesto el patrón mayor de la Cofradía Santa Ana. Lamentó, una vez más, “que no nos tomen en cuenta y lo que se diga desde aquí parece que se burlan de todo”, añadió en referencia a que lo relativo a la gestión de la compuerta, entre otros aspectos, es una reivindicación antigua cuya solución no llega a concretarse.

La Cofradía esperó también durante meses a que el Principado solventase los problemas con el sistema eléctrico del puerto, cuya reparación se acometió tras las denuncias reiteradas de el colectivo.

La crítica del PP

A la crítica se sumó ayer el Partido Popular, urgiendo una reunión de todas las partes implicadas en el uso y gestión del puerto de Llanes -pescadores, embarcaciones de recreo y Administración- para revisar los protocolos, “y evitar una desgracia”. Lo decía así el diputado regional del PP por el Oriente, Javier Brea, refiriéndose precisamente al último altercado que afectó a tres pescadores mientras realizaban las labores de amarre de las embarcaciones pesqueras que no pudieron resguardase en el puerto interior de la villa pese que había mala mar y olas de hasta cinco metros.

“La tragedia sobrevoló ayer nuevamente el puerto de Llanes al cerrar el servicio de puertos, una vez más, la compuerta que da acceso al puerto interior cuando todos los barcos pesqueros estaban aún faenando, impidiendo así que entraran en el puerto de abrigo a su regreso”, añade Brea. Para el popular, “llueve sobre mojado” en lo relativo a los problemas de las embarcaciones pesqueras para usar el puerto interior en días de mala mar y recuerda que el Grupo Parlamentario Popular registró en la Junta General del Principado una proposición no de Ley en la que se insta al Consejo de Gobierno a autorizar a las embarcaciones pesqueras acceder al puerto interior cuando el patrón de las mismas “lo estime oportuno” a fin de garantizar su seguridad y protección.

Brea añadió que la flota pesquera de Llanes lleva tiempo reclamando sin éxito poder resguardar y proteger sus embarcaciones en el puerto interior en las jornadas de fuerte temporal, “días en los que las olas desamarran, golpean y causan graves destrozos a las embarcaciones, tras rebotar contra el cierre y provocar contra olas que entran con virulencia en el puerto exterior”. “Esto no puede volver a ocurrir, debemos evitar una tragedia que posteriormente busque responsable; es fundamental que la compuerta sirva para proteger a los barcos pesqueros. Lo de ayer no puede volver a repetirse. No puede abandonarse a su suerte a los pescadores en mitad de un temporal”, completó el diputado.