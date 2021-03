No habrá planta de residuos peligrosos en Ribadedeva, salvo que un tribunal diga lo contrario. El Gobierno del Principado ha dicho “no” al centro de tratamiento y almacenamiento de residuos que pretende desarrollar en El Peral la empresa vizcaína Hierros y Metales Gutram S. L. Los informes negativos del Ayuntamiento de Ribadedeva incidiendo en que la instalación industrial incumpliría el planeamiento urbanístico local, han sido determinantes. El informe desfavorable, emitido por la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, pone fin a la vía administrativa, por lo que a los impulsores del proyecto únicamente les quedan dos posibilidades: interponer un recurso contencioso administrativo en los juzgado de Oviedo antes de dos meses, o presentar un recurso potestativo de reposición ante la Consejería en el plazo de un mes.

El informe desfavorable de Medio Ambiente responde a la petición de los responsables de Gutram de autorización ambiental integrada para la planta de residuos, presentada el 18 de enero de 2018. El titular del proyecto presentó informes incompletos en varias ocasiones, lo que retrasó el inicio de la tramitación de la evaluación ambiental simplificada casi dos años, hasta diciembre de 2019.

Durante el período de consultas a las administraciones públicas afectadas, el órgano ambiental recibió alegaciones del Ayuntamiento de Ribadedeva, en las que se indicaba que la actividad solicitada no resultaba compatible con la ordenación urbanística de la, parcela donde se pretende ubicar. El organismo municipal solicitó por este motivo que se dictara resolución poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones. Y se reclamaba asimismo que se archivar “cualquier otro expediente que tenga relación o sea complementario con este asunto”.

La consecuencia del informe municipal fue la comunicación al titular del proyecto de que procedía rechazarlo y archivar el expediente. Pero el empresario no se dio por vencido y presentó en octubre del año pasado observaciones aclaratorias al informe del Ayuntamiento de Ribadedeva, en las que señalaba que, en su opinión, la planta de residuos peligrosos sí es compatible con el planeamiento urbanístico ribadevense.

El propio Ayuntamiento replicó al titular del proyecto industrial, y en términos contundentes: “la actividad solicitada no resulta compatible con la ordenación urbanística de la parcela, dado que si bien se considera un uso compatible (industria peligrosa), no cumple con la distancia de 2.000 metros exigida a núcleo habitado o 250 metros de la vivienda más próxima, ya que la parcela se localiza en el núcleo urbano de La Franca, en el que se ubican viviendas a escasos 20 metros, así como varios negocios de hostelería y hoteles”. Y remató aclarando que la planta de residuos peligrosos no cumple las distancias establecidas en el plan general de ordenación (PGO) de Ribadedeva.

Tras este informe municipal, emitido el pasado 9 de noviembre, llegó la respuesta definitiva de Medio Ambiente, favorable a las aspiraciones municipales y de los vecinos afectados, que se habían movilizado en contra de la instalación industrial. La Consejería aclara que esta actividad solo sería posible si fuera compatible con el planeamiento municipal, circunstancia que debe quedar acreditada por la emisión de un certificado de compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento. De esta manera la Consejería emite “informe desfavorable”, y advierte al titular del proyecto de que para ejercer la actividad es necesaria la autorización ambiental integrada. Advierte asimismo que ejercer la actividad sin la esa autorización sería considerada “infracción” y acarrearía la imposición de las sanciones previstas en la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

La presentación del proyecto de la planta de residuos peligrosos cosechó la frontal oposición de los vecinos de la zona y de colectivos ecologistas asturianos.