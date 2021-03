Ponga pide cambios en la convocatoria del plan de la banda ancha, tras ser excluida

Ponga ha vuelto a quedarse este año fuera del Plan de Extensión de Banda Ancha (PEBA) del Estado. El municipio, que trabaja desde hace tiempo para lograr la mejora del acceso a Internet, ya fue excluido de la convocatoria de 2020. La alcaldesa, Marta Alonso, reclama que se modifiquen las bases de este programa estatal para obligar a las empresas que lo desarrollan a que, al menos, una parte de los proyectos que llevan a cabo tengan que realizarse en zonas como la suya, con dificultades de orografía pero en las que el despliegue es imprescindible para poder seguir luchando contra la despoblación a través de la dotación de servicios para los residentes y como fórmula de atracción de nuevos vecinos.

“El problema de estas subvenciones del PEBA es que las empresas presentan proyectos y se les concede dinero público para ejecutarlos. Pero la cuestión es que estas empresas van a hacer inversiones en aquellas zonas en las que les es más rentable o más fácil acceder. Claro, en la zona centro de Asturias, donde es llano y no hay grandes problemas por la orografía, no van a tener dificultades. Y van ahí. El criterio de elección de las empresas es facilidad y, por otro lado, rentabilidad. Lo que haría falta es que en las propias bases de la convocatoria se exija que una parte de esos proyectos se lleven a cabo en zonas como la mía para que en territorios como el nuestro tengamos también opciones, porque si no siempre vamos a ser los últimos”, explica Alonso.

Acceder al despliegue de este tipo de infraestructura y de la tecnología necesaria es fundamental para que el concejo pueda avanzar en su objetivo de no perder población y seguir sumándola, puesto que Ponga está sabiendo aprovechar el cambio de tendencia a la hora de buscar vivienda que se ha notado a partir de los confinamientos por la crisis sanitaria. El municipio ha notado demanda de casas desde que se produjeron los encierros domiciliarios y, además, es propia iniciativa del equipo de gobierno la puesta en marcha de un portal web que publicita los inmuebles en venta en las distintas localidades del territorio pongueto, además de las oportunidades laborales que puedan darse en determinados momentos.

El portal web se puso en marcha el verano pasado y hasta la fecha se han vendido ocho de las viviendas publicitadas. Hace solo unos días se compró otra más, aunque en este caso la transacción se llevó a cabo sin que siquiera la casa se hubiera subida a la plataforma. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, tras el primer confinamiento de marzo, Ponga ha aumentado el padrón local en 17 nuevos vecinos.

El problema, incide la Alcaldesa, es que este esfuerzo municipal para atraer población y seguir manteniendo la vida en los pueblos requiere de un apoyo por parte de otras administraciones. Si hay gente interesada en fijar su residencia en Ponga, explica, “y no podemos dar mínimos servicios para hacer posible cuestiones como el teletrabajo, pues ya me dirán a mí a dónde vamos”.

“Nosotros estamos contentos con la iniciativa del portal de web de vivienda, porque la cuestión es que, por lo menos, el mercado se está moviendo. La gente se interesa en invertir en el municipio y eso para nosotros también es importante, porque se da vida al municipio y, además, esas viviendas así no se van a venir abajo. La gente hace una inversión para mantener y arreglar las casas y eso da una calidad estética y una visión buena de los pueblos del municipio”, señala la regidora.

Otra cosa es que sigue dándose el problema recurrente de la falta de acceso a redes de telecomunicaciones y eso frena a quienes están interesados en trasladar su residencia a zonas como Ponga. “Hacemos todo lo que buenamente podemos para mover la página web y vemos que hay interés por venirse aquí a vivir, pero claro, tenemos que darles los servicios mínimos. Hay mucha gente que cuando van a comprar una vivienda o se interesa por ella me llama a ver qué tipo de solución puede tener para la cobertura. Hay que dar unos servicios mínimos y no se están dando. Luego nos llenamos la boca con el discurso de la apuesta del medio rural, pero a la hora de la verdad, nada”, añade Alonso.

La regidora, no obstante, apunta que siguen en contacto con el Principado para tratar de buscar soluciones y que, incluso, el Ayuntamiento, por su cuenta, está trabajando en algunas opciones que espera puedan llegar a buen puerto.