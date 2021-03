Graciela Valle: “Si la Administración no se pone las pilas, la variedad del puerto tenderá a desaparecer”

–¿Cómo afronta la responsabilidad que acaba de asumir?

–La afrontamos con ganas de trabajar y con ilusión, somos una junta directiva joven que representa a todo lo que conforma el Consejo: queseros del valle, del puertu, ganaderos y compradores de leche. Queríamos contar con todas las partes porque es necesario que todos estemos representados para detectar las deficiencias en cada una de las patas de este sector.

–¿Cuál es la situación actual del gamonéu?

–Cogemos un Consejo en una buena posición gracias al trabajo de la gestora anterior. Se han hecho bien las cosas y estamos creciendo, la gente está interesada en entrar en la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la producción está aumentando.

–Están tramitando cambios para producir más queso, ¿cómo está ese proceso?

–El mercado demanda quesos de mayor tamaño –estábamos limitados a piezas de 7 kilos y hemos pedido subir a 10– y si queremos evolucionar en la producción hay que contar con razas que den más leche. Estamos a la espera de que Bruselas lo apruebe. Hemos presentado la propuesta avalada con datos, no ha sido una ocurrencia.

–¿Hay nuevos planes?

–Ahora mismo no, tenemos ideas pero queremos que todos nos aporten su parecer, estamos abiertos a escuchar porque así será más fácil aprender. El plan a más corto plazo es estar en el World Cheese Awards porque será una buena publicidad.

–El marketing ha llegado al producto más tradicional...

–Es muy importante. Con la pandemia nos dimos cuenta de que la publicidad es básica, pero queremos llegar a más nichos de mercado, no sólo a la hostelería.

–El gamonéu del valle crece, pero en el puertu hay cuatro elaboradores, ¿cómo ve el futuro?

–El futuro del puertu es difícil de gestionar porque los elaboradores tienen problemas muy serios con el lobo o con el matorral. Hay gente joven dedicándose a ello, pero se cansan. Si no se ponen las pilas el gamonéu del puertu puede tender a desaparecer y sería una lástima y un fracaso para la DOP porque es nuestra representación estrella. No piden ayudas económicas, quieren trabajar y producir como hasta ahora, pero con un apoyo de la Administración en cuanto al tema del lobo. Es que no es vida hacer queso en esas condiciones, te lo aseguro.

–Pues el Gobierno de España tiene pensado otorgarle al lobo la máxima protección.

–Pues será el fin de la ganadería en extensivo, el del gamonéu del puertu y el de tantas otras cosas ligadas a este sector. Si quieren mirar por este producto deben protegerlo a él. Nadie sabe lo que es estar allí, escuchar al lobo al lado de la cabaña, no tener un día de libertad, están haciéndonos esclavos de los animales. Cuando no había agua ni luz en las cabañas estaban mejor que ahora que tienen esas comodidades. Al menos no había lobos caminando por los Lagos de Covadonga. No es ya el daño que causan al animal que matan, es el daño que hacen a todo el rebaño. Pero eso no lo saben porque nadie ha venido a verlo, ni a escuchar al lobo matar como sí hemos oído nosotros.