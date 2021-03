El PP exige a Educación una solución inmediata para la escuela infantil de Posada

Continúa la lucha de los padres de Posada de Llanes para reabrir el aula de bebés de la escuela infantil, cerrada por la imposibilidad de contratar de forma legal a más empleados, según aducen desde el Ayuntamiento, donde cuentan con un informe en el que el Interventor municipal desaconseja la citada contratación. Este último sostiene que, de hacerlo, “se podría caer en un delito de prevaricación administrativa”.

La solución más rápida, con la que escuela podría abrir este mismo año, dice el Partido Popular de Asturias a través de la diputada Gloria García, portavoz de Educación en la Junta, pasa porque la Consejería de Educación emita un informe jurídico que permita “soslayar el riesgo de caer en esa prevaricación y así poder contratar”.

Fue el planteamiento que puso sobre la mesa García durante una reunión en el centro cívico local con los padres afectados, el concejal Juan Carlos Armas y el diputado Javier Brea. Las escuelas infantiles “son una competencia impropia de los ayuntamientos porque debería ser la Consejería quienes las gestionase y es la Consejería quien debe solucionar este problema. Bien emitiendo ese informe o bien contratando directamente como ha anunciado que hará en Luanco”, subrayó la diputada.

Todo lo que no pase por esas dos soluciones propuestas, “no es más que querer hacer daño al Gobierno de Llanes y al Ayuntamiento, una maniobra de despiste queriendo tapar las miserias de cada uno. Lo importante es defender la escuela y Educación tiene en su mano solucionar este problema”, afirma, pese a que hace unos días la diputada del PSOE Gimena Llamedo señaló que otros ayuntamientos no planteaban estos problemas. “Eso es porque en otros Ayuntamientos no hay informes de 21 folios contundentes y taxativos como éste”, zanjó García.