Los queseros de Gamonéu esperan recuperar este año la producción, que bajó en 17.000 kilos

Son un grupo de hombres y mujeres que representan a 21 queserías –sólo cuatro con elaboración en el puertu– y a 28 ganaderías que mantienen una tradición ancestral y que intentarán remontar un camino que ha llenado de “mucha incertidumbre” la crisis del coronavirus.

“La intención es retomar la producción de 2019, aunque este año aún llega con cierta inseguridad para el sector y, en general, hay miedo entre los productores porque no sabemos cómo se recompondrán las ventas y cómo se recuperará el mercado”, asegura Valle.

De hecho, “aún no estamos produciendo al cien por cien” teniendo en cuenta que la hostelería no ha recuperado su pulso y las previsiones no aclaran cuál será el panorama a medio plazo. Aún con todo, la presidenta del Consejo Regulador es optimista y confía en que la producción pueda volver más pronto que tarde a su nivel óptimo.

La nueva junta directiva que trabajará para mejorar y velar por la supervivencia del queso gamonéu, que se elabora en los valles y los puertos de los concejos de Onís y Cangas de Onís, sustituye a quienes estaban al frente de una gestora, la que mantuvo y desarrolló nuevas vías en el Consejo Regulador durante los últimos ocho años.

Los dos primeros, eso sí, el organismo estuvo gestionado exclusivamente por personal de la Administración autonómica después de que ninguna persona ni equipo presentara candidatura en 2013 para hacerse con los mandos de la asociación que ayuda a mantener y crecer esta joya gastronómica de la comarca.