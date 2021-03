Real como la vida misma. Paseando por la ciudad de Cangas de Onís algunos vecinos, así como también visitantes -cuando tocan-, se sienten verdaderamente sorprendidos al encontrar estos días un llamativo cartel sobre el cercado de una posesión privada, a la vera del río Güeña, afluente del Sella, cerca de la estación de autobuses, que no deja a nadie indiferente en el concejo, con cierre perimetral por la pandemia. Todo por la alimentación de una gata que despierta el interés de los transeúntes, a la altura de la de denominada "losa" que una las zonas de La Pedrera y El Lleráu. Es tal la solidaridad de varios de los viandantes que pasean por esa céntrica zona de la urbe canguesa que han tenido que ser los dueños de la felina quienes alertaran de la situación para pedir que no se eche alimentos al felino. No se trata de ninguna broma de mal gusto, sino de evitar que coja un empacho la mascota gatuna.

Asimismo, cada vez son más los propietarios de pequeños negocios o comercios, en la ciudad de Cangas de Onís, que ponen garrafas de agua en el exterior con destino a las meadas que dejan algunos perros -que no todos- sobre las fachadas de los edificios que ocupan esos locales comerciales, sobremanera en la céntrica calle San Pelayo y también en pleno parque municipal. Y es que, de un tiempo a esta parte, y dada la dejadez de algún que otro olvidadizo o distraído dueño de mascota canina, cada vez abundan más los carteles disuasorios a ojos vista de los peatones, una medida que suele llamar bastante la atención no sólo a los vecinos y ciudadanos sino también a los visitantes que se acercan a disfrutar de la vieja capital del Reino de Asturias.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Parres cuenta desde hace escasas fechas con un censo municipal canino, cumpliendo la obligación que marca tanto la ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía como la legislación que existe en el ámbito estatal y en el autonómico, en el que los propietarios inscriban a todos los perros del municipio. La inscripción es gratuita, y para ella deberéis presentar también copia del pasaporte del animal para comprobar que cuenta con el microchip obligatorio. Desde el Ayuntamiento se fomentará de esta forma una tenencia de animales responsable, que permitirá que se lleve un control de los canes más riguroso y, al mismo tiempo, que contribuya a disminuir abandonos.