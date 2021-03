Enrique Riestra: “El futuro de Llanes, que el PSOE puso en riesgo, ya no está hipotecado”

“El 18 de marzo de 2021 quedará para siempre como uno de los días más importantes de la historia de Llanes, porque fue la jornada en la que el concejo recuperó su futuro. Quizá haya gente que no se dé cuenta ahora, pero lo reconocerá con el tiempo”, señaló ayer el alcalde llanisco, Enrique Riestra Rozas. Resaltó así la relevancia de la providencia del Tribunal Supremo que puso ese día punto final al “caso Kaype” y que libró definitivamente al Ayuntamiento de pagar los 18 millones de euros que reclamaban por daños y perjuicios los dueños del hotel situado en primera línea de la playa de Barru. Una reclamación centrada en el derribo parcial del edificio por orden judicial, tras anular los tribunales las licencias municipales concedidas por los anteriores dirigentes socialistas, que permitieron ampliar ilegalmente el hotel.

Riestra resaltó que siente la “satisfacción más absoluta” porque “el futuro de Llanes, que el PSOE puso en riesgo, ya no está hipotecado”, tras haber permanecido durante años “en el aire”, ya que pagar 18 millones de euros era “totalmente inasumible”. Según el regidor, haber perdido el juicio con la propiedad del Kaype hubiera supuesto condenar a los llaniscos a “no levantar cabeza durante muchísimos años”, pues hubieran sufrido “subidas de impuestos, pérdida de servicios y nula inversión”. Una condena habría puesto a los vecinos del concejo “a los pies de los caballos”, añadió.

Según Riestra, los llaniscos se libraron de la quiebra del Ayuntamiento al no gobernar el PSOE (el partido más votado en las últimas elecciones municipales), porque a principios de 2019 sus dirigentes propusieron no pleitear más y “negociar con la propiedad del Kaype un pago”. Haberlo hecho hubiera supuesto “tener una deuda que hoy no existe gracias también a la justicia asturiana, que en todas las instancias se pronunció de una manera muy clara” en favor de las tesis municipales y en contra de las de la propiedad del hotel de la playa de Barru. El abono de la indemnización solicitada por Carrera y Pérez S. L., e incluso un pago negociado hubiera supuesto “la parálisis real del municipio”.

El regidor reconoció que no sintió alivio “hasta el final”, hasta que el pasado jueves conoció la providencia del Supremo que no admitió a trámite el último recurso de la propiedad. “La decisión del Supremo era el último córner del partido, pero no sabía si aparecería un Ramos al remate y nos metería el gol definitivo”, señaló el regidor.

Admitió que el Ayuntamiento ganó el “caso Kaype” gracias a un defecto de forma: los dueños del hotel presentaron el recurso fuera de plazo, dos años y medio tarde. De ahí que los jueces nunca hayan entrado en el fondo del asunto. “Es cierto, si hubiera presentado el recurso a tiempo quizá estaríamos hablando de otra cosa, pero trabajamos en ese aspecto buscando el beneficio de los llaniscos, y los tribunales nos dieron la razón”, abundó el Alcalde. “Llanes respira, porque podría haberse ahogado”, indicó el Alcalde. Espera que quienes concedieron las licencias declaradas ilegales y no paralizaron las obras de ampliación del hotel, pese a que lo había ordenado el Principado, hayan aprendido “la lección” y no vuelvan a cometer “actos inconsecuentes como el que estuvo a punto de llevar al Ayuntamiento de Llanes a la quiebra”.

Destacó que también deberían “agradecer” la decisión del Supremo “el PSOE llanisco y quién concedió las licencias, hoy inhabilitado. Le habrá facilitado el sueño, porque supongo que se lo estaría quitando la posibilidad de hundir al Ayuntamiento”.

El Alcalde afirmó sentirse también “orgulloso” de la “lucha” y las “muchas horas” que dedicó a trabajar para contrarrestar la reclamación de los dueños del Kaype. Aseguró que la “victoria” fue posible, en primer lugar, “gracias la labor de un funcionario municipal, el abogado consistorial, Avelino Cimadevilla, que realizó un trabajo perfecto en defensa de la administración que le paga el sueldo”. También dio las gracias a los votantes de los cuatro partidos que integraron el gobierno local, Vecinos por Llanes, PP, Foro e IU, “que desde el primer momento tuvieron claro que no apoyarían al PSOE”.

La empresa propietaria del Kaype, Carrera y Pérez S. L. inició el 11 de febrero de 2013 las obras de reforma y ampliación del hotel Kaype sin contar con permiso municipal de obras. Los jueces anularían las licencias otorgadas posteriormente por el Ayuntamiento. La obra se paralizó por orden judicial en octubre de 2014. Un año después llegaría la orden de demolición, que se ejecutó en 2017.