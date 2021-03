Marián García de la Llana: “El futuro plan general no masificará Llanes, como se pretendía hacer con el anterior”

–Los llaniscos se han librado de pagar 19 millones de euros por el derribo del hotel Kaype...

–Que el Tribunal Supremo haya zanjado la cuestión es un alivio que salva al concejo de la ruina. Todo empezó con un Gobierno del PSOE, aunque ellos nos vengan a hora a dar lecciones de urbanismo y de retrasos. Seis años lleva el abogado consistorial intentando sacar de la quiebra a este Ayuntamiento. Y todo porque en la última legislatura socialista se dio licencia para una agrupación de fincas ilegal , se dio una licencia en un tiempo récord con edificabilidad por encima de lo permitido y hubo denuncias y advertencias de la oposición, de los vecinos y de la propia CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) que les decían que pararan. No lo hicieron por esa soberbia que les caracteriza. Quisieron modelar un plan general para legalizarlo. Querían que negociáramos con los dueños del Kaype una indemnización menor que la que reclamaban. Pero decidimos luchar. Nunca nos sirvió que los llaniscos tuvieran que pagar un solo euro por algo que no debían. Es reseñable que, pese a existir tantas firmas en la documentación, ninguna persona haya sido responsable y condenada en este proceso. No estaría mal entonar el “mea culpa” y pedir disculpas a los vecinos.

–¿Tendrá Llanes un plan general en esta legislatura?

–Es la mayor prioridad del departamento de Urbanismo, además de poner las licencias al día.

–¿Se cumplirán los plazos?

–Si todas las partes cumplen con los suyos, sí. Medio Ambiente tiene dos meses para emitir un informe sobre los aspectos ambientales del catálogo urbanístico que acabamos de enviar. La última vez tardó nueve meses. Tras este paso tendremos que incorporar los ajustes que nos indiquen y a partir de ahí irá a Pleno para su aprobación inicial. Luego habrá dos meses de exposición pública y los llaniscos, una vez más, podrán incorporar sus peticiones al Plan. Responderemos a las alegaciones y se aprobará de forma provisional el documento. Es donde tendríamos que estar ahora si la CUOTA no nos hubiera retrotraído a la aprobación inicial. Después debe enviarse el documento aprobado de nuevo a la CUOTA para su aprobación definitiva. Esperamos diligencia por parte de los organismos que forman parte de este proceso, por la urgencia evidente que tiene el asunto. Por el de Llanes.

–El presidente de los constructores de Asturias, Joel García, ha pedido la inhabilitación del Ayuntamiento y que el Principado se encargue de redactar el plan.

–Estamos administrando la herencia socialista de Antonio Trevín. No acumulamos un retraso de diez años, diez años hace que se anuló el último plan socialista y no habría este problema si hubiera otro plan urbanístico anterior sobre el que apoyarse, pero la realidad es que el PSOE, que gobernó este municipio durante 30 años, fue incapaz de desarrollar un modelo de crecimiento urbanístico legal. Todos sus planeamientos fueron anulados, y el último propuesto, en 2015, sacó a los vecinos de Llanes a la calle en una manifestación frente al Ayuntamiento que todos recordarán. Hemos desistido ahora de la aprobación inicial por orden de la CUOTA. En Muros del Nalón y Gozón intentaron anular el Plan por motivos similares, sin embargo, los jueces permitieron tramitar el documento inicial y el catálogo urbanístico de forma paralela. Nosotros podríamos haberlo hecho, pero no lo hicimos para tener más seguridad jurídica por un lado, y porque a fin de cuentas será la CUOTA la que nos tenga que aprobar el plan en última instancia.

–La oposición les acusa de mirar siempre por el retrovisor…

–No es que miremos por el retrovisor, es que nos subimos a un barco que estaba totalmente lastrado y tenemos que lidiar con el peso que lleva para ir achicando lastre y poder navegar a mejor ritmo. El PSOE nos ataca constantemente, acusándonos de atascos urbanísticos y retrasos en un plan que ellos no consiguieron echar adelante en treinta años. Nos hemos encontrado con urbanizaciones construidas en 2005 que aun tienen agua de obra, que no pagan basura… Hay expedientes antiguos sin cerrar o mal tramitados. Y todo eso hay que legalizarlo. No es que miremos por el retrovisor, es que aquí nadie fiscalizaba nada y tiraron por la calle del medio pensando que nunca dejarían de dirigir el barco. Hicieron lo que quisieron, y ahora de aquellos barros, estos lodos. Con los socialistas, por cierto, ya había atasco y retraso en las licencias, hasta de un año.

–Los constructores dicen que los están ustedes ahogando.

–Es cierto que hay que esperar mucho tiempo por las licencias para obra mayor, pero las licencias de obra menor están saliendo. Si hubiera querido, el Principado hubiera podido ayudar a Llanes cuando le pedimos que nos delimitaran los suelos para hacer más ágil la expedición de licencias. Pero no quisieron. Tal vez el presidente de los constructores debería informarse antes de criticar con semejante dureza nuestro trabajo. Es sintomático que este señor hable del retraso de licencias y del plan general con un criterio en Llanes y otro bien distinto en Gijón, a cuyo equipo de Gobierno concede el beneficio de la duda por el atasco que sufre el departamento de Urbanismo. Si está realmente preocupado por el futuro del urbanismo en Llanes que nos ayude y pida celeridad al Gobierno regional en la tramitación de los informes, que si son dos meses no tarde nueve. Le tiendo la mano para reunirnos y que me plantee, cara a cara, sus propósitos para este Ayuntamiento.

–¿Cómo será el futuro urbanístico de Llanes si se aprueba el plan?

–Elegimos un modelo de plan sostenible que no masificara Llanes como se pretendía hacer con el plan anterior, que preveía edificaciones a varias alturas en los pueblos. El actual ha sido aprobado por todos los grupos políticos aunque el PSOE diga que no se le tuvo en cuenta. Una vez que todos aportamos nuestra visión, fue el equipo redactor el que cogió la batuta y empezó a redactar teniendo en cuenta la visión que plantearon los vecinos en los pueblos.

–¿Hay algo reseñable en el documento que vaya a cambiar el futuro de Llanes?

–Queremos regular las viviendas vacacionales y de uso turístico, que haya más vivienda de alquiler para todo el año. No podemos permitir, de un lado, que los jóvenes no encuentren en Llanes un sitio para vivir y, de otro, que los pueblos se conviertan en lugares fantasma que se masifican por el verano porque todo son viviendas vacacionales. Pero esto es sólo un ejemplo, el plan aspira a regular todas las deficiencias que nos encontramos en el departamento de urbanismo.

–¿Cómo será el crecimiento de los pueblos?

–Seguirán siendo pueblos con construcciones tradicionales y evitaremos que se unan entre sí, no podemos dejar que crezcan hasta ser parte del pueblo vecino. De todos modos, el plan de Llanes será un documento vivo. Lo que no queremos es que los pueblos sean solo lugares vacacionales y por el invierno espacios cerrados.

–El PSOE pide que cada propietario pueda construir…

–Es populismo irreal, porque tenemos que delimitar los suelos. No puede construirse en cada parcela porque nos convertiríamos en una ciudad turística de Levante, y sin poder dar servicios. Aquí tenemos como sector fundamental el turismo, pero como parte importantísima de nuestra zona rural, de nuestra esencia, el sector agrícola y ganadero. Sería un error pensar de otro modo. A los pueblos hay que dotarlos con servicios, pero no de un crecimiento urbanístico masivo.