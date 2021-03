El sector turístico carga contra el Principado por el cierre del acceso a los Lagos en Semana Santa

La decisión del Gobierno autonómico de no activar finalmente esta Semana Santa el plan especial de transporte público a los lagos de Covadonga –inicialmente previsto para las jornadas comprendidas entre el 27 de marzo al 4 de abril– y de cerrar el acceso por carretera a este punto desde el real sitio ha causado indignación y un enorme cabreo entre empresarios, vecinos y políticos en Cangas de Onís. Ni responsables municipales, ni hosteleros, ni comerciantes ni turistas ven sentido alguno a la medida que prohíbe llegar a una de las zonas más visitadas del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El Principado había anunciado la puesta en marcha del Plan de Transporte al espacio protegido el pasado martes para, el miércoles, solo 24 horas después, advertir de su suspensión y, a mayores, “cerrar al tráfico la carretera para contener la movilidad interior y evitar posibles aglomeraciones”. Ahora, algunos empresarios consideran que siguiendo ese criterio “deberían cerrar Poncebos, la ruta del Cares, el acceso a Bulnes, el funicular, las playas de Llanes o el Mirador del Fitu” al ser éstas zonas especialmente visitadas durante épocas vacacionales.

Las reacciones no se han hecho esperar. La Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias Otea reclamó ayer que se abra en Semana Santa adoptando las medidas sanitarias necesarias y lazó duras críticas a la decisión del Principado. “Es un nuevo mazazo al sector turístico asturiano y muestra una total desconsideración y desprecio absoluto. La decisión nos parece inaceptable, errática e improvisada. Se adopta sin motivo que lo sustente y de espaldas al sector y a los propios asturianos. Estas decisiones, sin haberse puesto en contacto con el sector demuestran no tener la más mínima sensibilidad hacia unos empresarios que están atónitos (...) se toman sin una mínima reflexión y suponen un doble perjuicio: el que genera el propio cierre y el que genera la alarma e incertidumbre que se causa a la turistas y visitantes de forma gratuita y mezquina”, señaló el colectivo.

Saúl Pascual Asprón, presidente de la asociación de empresarios Incatur, por su parte, consideró que “es incomprensible la escasa o nula participación de los agentes sociales locales en los órganos de toma de decisiones de la regulación de los accesos a los Lagos”. En ese sentido reclamó “la presencia de la asociación en la mesa de trabajo donde se coordinen los futuros planes de acceso a Lagos”. Hasta entonces, Incatur solicitará por su parte “la apertura de la carretera entre el 27 de marzo al 4 de abril”.

“Toman decisiones a salto de mata, no entendemos nada y no es comprensible que tengamos que enterarnos de este tipo de decisiones por la prensa. Ni estamos de acuerdo, ni nos parece razonable”, insiste Pascual Apsrón. “No queremos un plan como estaba previsto, sin medidas, pero sí permitir la subida de particulares y de los taxis locales”, proponen. Y para regularlo “que pongan a vigilantes que distribuyan el tráfico y garanticen las normas”, subraya.

Mientras, el Gobierno local que preside el popular José Manuel González Castro presentó ayer una moción de urgencia para que el Principado “no haga efectiva la prohibición a los asturianos de poder disfrutar de los Lagos esta Semana Santa, que rectifique y que a través de un plan acorde con la realidad sanitaria o bien la autorización de vehículos particulares” se permita el acceso a la zona restringida. “Es una decisión nefasta y una falta de respeto a todos los cangueses y asturianos”, critica el Alcalde. “No se puede suspender un plan sin contar con las partes implicadas” ni “se puede ir cambiando de criterio sobre el desarrollo del plan cada cinco minutos”.

Entre los muchos afectados por la medida, está Alfredo Álvarez, con un negocio de souvenirs de Covadonga. “Abrí hoy porque tenía que limpiar”, señalaba ante el puesto, junto a otros varios que permanecen cerrados “desde el 23 de octubre” porque “no compensa”. “De los cierres generales pasamos al perimetral, ahora que podemos abrir nos van a cerrar, ¿pero a quién se le ha ocurrido y, sobre todo, basándose en qué exactamente?”, pregunta. “Esto es un lugar al aire libre, no veo la diferencia entre los Lagos y la ruta del Cares”, evidencia.

En la misma línea se expresa Francisco Viesca, camarero de la cafetería del hotel Don Pelayo, que “podría comprender que se suspendiera la lanzadera para evitar aglomeraciones en los autobuses, algo que pasó durante toda la pandemia sin que el Gobierno hubiera hecho nada por evitarlo”. “Pero cerrar el acceso, ¿por qué? Me parece una decisión desmedida”, censura.

Y tampoco los turistas Álvaro Osorio, Lidia Pérez y Caridad Martínez, que ayer paseaban por Covadonga procedentes de Oviedo y Gijón, comprenden la medida.

“No es normal que podamos ir al interior de un restaurante y no vayamos a poder subir a comer al pie del lago Enol con la misma libertad que vamos al resto de lugares. Arriba hay aire, tranquilidad, los perímetros están cerrados, se están cargando el turismo de esta zona”, lamentan.

El Parque Nacional regulará la pista de Pandébano tras el caos del pasado año

La “sobresaturación” de vehículos y visitantes que causó varios percances y mucho caos el pasado verano en la pista de Pandébano, en pleno corazón cabraliego de los Picos de Europa, ha llevado a la Administración a iniciar una regulación, tal como pedían vecinos y ganaderos de la zona, principales damnificados de los colapsos.

Ahora, desde el 31 de marzo y hasta el 4 de abril de forma inicial, y desde el 18 de junio y hasta el 30 de septiembre, “se han delimitado las zonas de aparcamiento autorizado y se ha procedido a su señalización”, explican desde el organismo de Parques Nacionales. “Una vez completadas las plazas y en tanto no queden libres algunas de las mismas, se procederá al desvío de los vehículos que deseen acceder al Collado Pandébano en el punto de arranque de la pista de Sotres a Aliva, pudiendo dirigirse los mismos a Sotres, Tielve, Poncebos o Tresviso”, explican.

Y para ofrecer información a los visitantes se elaborarán y distribuirán folletos en los que se detallarán las zonas habilitadas para el aparcamiento y las normas que regularán el funcionamiento de la regulación. No obstante, “los reguladores de tráfico están a disposición de los visitantes para aclararles cualquier duda o proporcionarles la información que precisen” a la hora de acceder a este enclave, punto de partida para llegar a los refugios de la Terenosa y del Jou de los Cabrones, así como a la Vega del Urriellu, al refugio allí situado y al propio Picu Urriellu o el pueblo de Bulnes.

A partir del próximo mes, pues, quedará prohibido aparcar en áreas no señalizadas y deberán respetarse, bajo sanción si no sucede así, las áreas de estacionamiento reservadas para ganaderos. No podrá aparcarse frente a las cabañas o cuadras. También quedará totalmente “prohibida la pernocta de caravanas, furgonetas y otros vehículos”, una práctica que también se repitió el pasado año.