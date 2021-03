El fotógrafo riosellano Jonathan Hevia conquistó su tercer Premio Goya, en la categoría Gráfico Documental, dentro de la decimonovena Gala de los Premios Goya de Fotografía y Vídeo Profesional que tuvo lugar ayer, sábado, en Zaragoza. Son otorgados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Aragón (AFPA) desde 1985, dos años antes que los famosos Premios Goya del cine español. Se convocan de forma bianual coincidiendo con las Jornadas de Aragón con la finalidad de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades de fotografía y vídeo: Boda, Retrato, Libre Creación, Gráfico/Documental e Infantil. En esta edición, y dada la situación sanitaria actual, la gala se transmitió sin público ni concursantes

"Sin palabras estamos. No hace tanto que deje de llorar de alegría y es que, efectivamente como muchos de los que me seguís afirmabais ya hace días que el Premio Goya de fotografía en gráfico documental se viene para casa "Ribadesella" Asturias. Los Goya de fotografía son algo mágico, algo muy especial para mí, en 2013 gané el primero y ese fue el detonante para una larga trayectoria de reconocimientos y premios. Hoy 27 de marzo de 2021 atesoro tres estatuillas que no hacen más que darme fuerza para seguir luchando y dar la máxima calidad a nuestros clientes. Como siempre digo el cariño y la fuerza que recibo de cientos y cientos de personas es más que increíble. No puedo estar más emocionado. Espero y deseo recompensaros a todos con este premio, de todo corazón muchísimas gracias. Quiero dar las gracias también a mi familia y como dije este Goya está dedicado íntegramente a la persona que me hizo ganarlo animándome a presentarme este año tan complicado. Mi padre Pedro Hevia", escribió en su perfil de Facebook