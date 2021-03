“El lobo le está perdiendo el respeto a la vida humana”, denuncian los ganaderos

Antonio González Martínez aún está curando a una de las corderas que sobrevivió a un ataque del lobo junto a la casa que el joven tiene en La Mollera, en Amieva. “Esto no nos lo paga nadie, ni el tiempo ni lo que usamos para curarlas”, lamenta. Pero “al menos está viva”, agradece.

Hubo otras que no tuvieron la misma suerte. “Me mató a tres”, dice aún dolido, “y lo que más me duele es que fue al lado de casa, no en una finca lejana, ni en el monte alto, al lado de viviendas habitadas”, subraya. A Antonio se le quitan las ganas de seguir, “porque si esto es así ahora, en primavera, cuando haya que soltar y echar al monte el destrozo va a ser inmenso”, apunta desde uno de los municipios más castigados el año pasado en cuanto a los ataques del lobo.

“Y si finalmente acaban protegiéndolo e incluyéndolo en el listado de especies protegidas como quieren desde Madrid, aquí que echen la cuenta de que se acabó la ganadería, los ganaderos y el sector primario, porque nosotros no tenemos capacidad para tener el ganado estabulado constantemente, necesitamos subir a los rebaños al monte para poder trabajar para ellos y que puedan comer durante el invierno”, recuerda el joven, que mira el horizonte con pena desde la parroquia de la Vega de Sebarga.

En el extremo más oriental, en el Peñamellera Baja, el cánido mató a una oveja que pastaba a escasos metros de las casas del barrio El Mercadillo, en Buelles. “No es la primera vez que sucede”, denuncia Nuria Gándara, la dueña. “Mis padres tuvieron aquí toda la vida las cuadras y nunca habíamos visto esto”, hasta que hace dos años “el lobo empezó a bajar” perdiéndole el respeto a la vida humana. “Mis hijos están por la zona y ya empezamos a tener miedo” máxime si la protección del cánido continúa. “El otoño pasado, detrás de donde hubo esta muerte el lobo mató a un rebaño entero y a escasos cincuenta metros a un ternero, esto no tiene mucho futuro como no lo frenen”, advierte la ganadera.

En Merodio, junto al área recreativa, le mató a Mari Cruz Gutiérrez dos cabras. La impotencia, cuentan, comienza cuando ven el ataque a pleno día y “no se puede hacer nada” por evitarlo. Y crece aún más cuando la Administración continúa el camino para proteger “en lugar de centrarse en buscar una estrategia para que la ganadería extensiva y la fauna silvestre pueda convivir” como ha sucedido siempre.