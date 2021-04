Cangas de Onís responsabiliza a Barbón del “descalabro turístico” de la Semana Santa

González Castro había solicitado que se permitiera el paso a 250 vehículos en la carretera a los Lagos. No fue atendido. “No pedimos ser más que nadie. No queremos ninguna ‘bula barbonera’, solo que nos traten igual que a los demás”, exigió el Alcalde. “No nos interesa masificar porque somos un destino turístico consolidado. No queremos atascos, por eso pedíamos permiso solo para 250 coches”, añadió.

El Alcalde sostiene que los empresarios, los trabajadores y todos los demás vecinos del concejo hicieron “las cosas bien. Se cumplieron todas las restricciones, incluso algunos establecimientos cerraron sin estar obligados a hacerlo durante los 14 días de cierre perimetral. Tanto así que somos el único municipio de Asturias que abrió a los 14 días del cierre. La gente de Cangas se portó extraordinariamente bien. Y (los dirigentes del Principado) lo saben”, resaltó González Castro. “Por eso no entiendo esta discriminación”, subrayó.

El regidor volvió a lanzar una llamada al entendimiento. “El Ayuntamiento siempre está abierto al diálogo. No entiendo por qué no nos escuchan”, dijo. “Queremos hacer las cosas bien, ir de la mano del Principado, somos sus aliados, no queremos hacer política de la gestión del plan de transporte a los Lagos, solo queremos que sea eficaz y eficiente. No queremos colgarnos medallas, ni ganar ninguna ‘guerra’”, expresó el Alcalde.

El Ayuntamiento reclamará hoy mismo los informes sobre la evolución de la pandemia en el concejo que aconsejaron cerrar la carretera que accede a los Lagos. Y también “si existe algún coste económico soportado por el Principado que sea generado por la concesión de la explotación de dicha línea de transporte (entre Cangas de Onís, Covadonga y los Lagos). Y se insta a que igualmente se traslade la aclaración concerniente en el caso de que hubiera algún beneficio económico”.

Desasosiego y malestar hay también, y mucho, entre los empresarios cangueses. Con los alojamientos cerrados, la esperanza estaba puesta en el comercio y la hostelería durante la Semana Santa. Pero hubo “menos gente que muchos fines de semana de mayo”, manifestó Saúl Pascual Asprón, presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa, Incatur. ¿Culpable? En su opinión, el Gobierno de Adrián Barbón, por la confusión que generó con sus vaivenes en torno al plan de transporte, que llevó a muchos visitantes a pensar que no se podía acceder en coche ni a los Lagos ni a Covadonga.

No es así: se puede ir en vehículo particular a los Lagos entre las 21.00 y las 8.30 horas. Y en taxi a todas horas, todo el año. También a Covadonga se accede en vehículo particular todo el año, aclaró el presidente de Incatur, que reclamó la creación de una mesa de trabajo sobre el plan de transporte a los Lagos para “poner en común muchas cosas. Porque si bien la decisión corresponde al Principado, las asociaciones tenemos información de primera mano”, resaltó el empresario cangués. El Ayuntamiento también ha solicitado la creación de esa mesa de trabajo.

Oficina de Turismo: 19 visitas en las vacaciones

La situación del sector turístico cangués es límite. “El miércoles, sólo subió una pareja en un taxi y el jueves, nadie. O sea, únicamente un viaje en dos días de la Semana Santa”. Así resumía un taxista de Cangas de Onís la triste realidad del gremio. El Jueves Santo, ante la ausencia de clientes, unos taxistas cangueses no tuvieron mejor ocurrencia que “matar” el tiempo echando una partida de cartas en Covadonga. El santuario vivió una Semana Santa bajo mínimos y un Viernes Santo (jornada de máxima afluencia otros años) sin apenas visitantes. En la ciudad canguesa, más de lo mismo. El cierre de la carretera que une Covadonga con Los Lagos ha causado una hecatombe económica en el concejo. Un dato revelador: la Oficina de Turismo de Cangas de Onís contabilizó durante todas las vacaciones de Semana Santa 19 consultas; seis el día de Jueves Santo, tres el viernes y diez el sábado. Y ayer, durante la mañana, ninguna.