“Mientras haya crisis prepararemos menús solidarios, no podemos dar la espalda a la gente”

–Usted dio vida a la entrega de menús solidarios en el concejo de Llanes. ¿Por qué surge esa iniciativa?

–Fue durante el confinamiento y se aunaron dos necesidades. De un lado, estaba todo cerrado y nuestro comedor, nuestra línea editorial, también cerraría y así no podríamos dar prácticas reales a los alumnos. Y de otro, veíamos por la televisión colas de gente que necesitaba comida, las colas del hambre. Pensé que satisfacer su necesidad al mismo tiempo que dábamos formación podría ser nuestra aportación a esta crisis sanitaria y alimentaria que aún estamos viviendo.

–¿Cómo se conjuga en los centros formativos educación con solidaridad?

–En teoría los currículos de todos los niveles educativos de Primaria hasta los grados superiores han de ofrecer a los alumnos de forma transversal la solidaridad. Yo creía que podíamos potenciar esa parte ofreciendo ayuda a mucha gente. Y creo que lo conseguí. El último día de trimestre suele haber una desbandada de los alumnos, nadie suele venir a clase. Este año ha sido distinto porque saben que si ellos faltan a clase y no hacemos los menús que esperan más de setenta familias esta gente no comerá ese día. No faltaron apenas alumnos. Y eso es un logro importante en la conciencia del alumnado que hemos visto cómo se van a casa satisfechos con lo que están haciendo.

–Empezaron entregando sesenta y un menús y ahora la cifra ha crecido. ¿Demuestra esta circunstancia un diagnóstico social preocupante?

–La cifra creció a sesenta y cinco primero y ha llegado a setenta y uno ahora. Y creo que es la punta del iceberg. Nosotros desconocemos los destinatarios. La lista está elaborada por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento y no sabemos a qué perfil corresponde quien recibe el menú que hacemos. Pero sí sabemos que los ERTEs continúan, que el paro sigue creciendo y que esto no ha hecho más que empezar. Las crisis no se notan de forma inmediata y el colchón económico que tenían algunos acabará cediendo.

–¿Cómo se sufraga esta acción solidaria?

–El presupuesto que recibe de la Consejería de Educación el departamento de Hostelería del IES de Llanes está destinado íntegramente a la elaboración de los menús. Pero el proyecto incluía la necesidad de crear un círculo solidario alrededor basado en las donaciones. Así, OTEA Llanes ha colaborado con nosotros, y también pequeñas empresas del concejo. Recuerdo que, al día siguiente de anunciar esta iniciativa, la asociación de panaderos llegó a entregarnos doce barras de pan. Y así lo ha ido haciendo cada día. Sin que nadie le pidiera nada.

–Han logrado aunar la ayuda de sectores muy diversos…

–Sí, lo que más me asombró es la confianza que tuvieron todos en nosotros desde el principio. Es cierto que nunca hemos aceptado dinero, siempre les hemos dicho que la cantidad a aportar sea en especias. En comida, en bolsas, tuppers…

–¿Cuál es el apoyo de las diferentes administraciones a este proyecto?

–De momento estamos cubiertos con el apoyo del sector privado, con el de la gente más humilde. Y esperamos que en el tercer trimestre, el que más nos preocupa, asociaciones públicas como Alimentos del Paraíso nos tengan en cuenta y se avengan a colaborar. Hemos cubierto lo que va de curso, ahora llega la parte más complicada, concluirlo.

–¿Qué va a pasar durante el próximo verano con los menús solidarios?

–En verano no tenemos posibilidad de seguir, pero Llanes es un concejo que genera empleo en esa época del año. Los usuarios que perciben estos menús podrán conseguir un trabajo, estoy seguro que si ellos pueden sufragarse la comida serán los primeros en desistir de pedirla. Nadie quiere verse en esa situación.

–¿Qué lección sacan los alumnos y cuál es la que usted se lleva de esta iniciativa?

–Aprender y ayudar, dos verbos bien sencillos que conjugan dos cosas a la vez. La lección es cómo muchas veces analizando las cosas con perspectiva podemos hacer lo que se espera de nosotros –las prácticas de los alumnos– y cubrir la ayuda que necesitan los demás. Se veía venir el tren que iba a traer el hambre; nosotros producimos comida, ellos la necesitaban. Nunca estuvo tan bien destinada la educación de este departamento como lo ha estado este año. Y eso lo están interiorizando los alumnos, y los profesores.

–¿Podría exportarse esta idea a otros centros de la región?

–La idea original era esa, sí, pero depende de los docentes. A nosotros nos gustaría que parte de nuestra idea fuera asumida por el resto de departamentos de Hostelería de Asturias, como Oviedo, Gijón o Pravia, pero a veces depende del equipo de trabajo. El mío es excepcional, por ejemplo.

–Y en Llanes, ¿tendrá continuidad el próximo año?

–Hace unos días tuvimos una reunión de evaluación con las partes implicadas en este proyecto. El Ayuntamiento de Llanes tiene la idea de continuar y nosotros también, aunque dependerá del nuevo equipo de docencia, si los profesores quieren continuarlo o no. Creo, y esto es una opinión personal, que durante el tiempo que estemos atravesando esta crisis nuestro deber es estar ahí. No podemos dar la espalda a la gente. Tenemos instalaciones, conocimiento y la solidaridad del pueblo llanisco. A nivel personal ha sido un éxito, y también a nivel educacional. Los usuarios están agradecidos y los alumnos encantados, ¿dónde está el problema?